Çılgın Sayısal Loto sonuçları ne zaman açıklanacak? 2 Kasım Milli Piyango Online Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı
Çılgın Sayısal Loto sonuçları bugün 2 Kasım Pazartesi Milli Piyango Online'da canlı yayınlanan çekiliş ile belli oluyor. 191.915.946,68 TL büyük ikramiyeli çekiliş sonrası Çılgın Sayısal Loto kazandıran numaralar duyurulacak. Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına göre bu hafta 6 şanslı rakamı doğru tahmin eden çıkarsa ikramiyenin sahibi olacak. Peki Çılgın Sayısal Loto sonuçları kazandıran numaralar neler? İşte, 2 Kasım 2026 Milli Piyango Online Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı ve tüm detaylar
Haftada 3 gün düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişleri; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri Milli Piyango TV ekranlarından canlı olarak yayınlanmaktadır. Sisal Şans tarafından çekilişi yapılan Sayısal Loto sonuçları millipiyangoonline.com adresi üzerinden duyurulacak. Peki Çılgın Sayısal Loto sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Çılgın Sayısal Loto sonuçları saat 21.30’da yapılacak çekiliş sonrası belli olacak.
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ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR? KURALLAR VE SÜPER STAR ÖZELLİĞİ
18 yaşını doldurmuş her bireyin katılabildiği Çılgın Sayısal Loto oyununda temel kural, 1 ile 90 arasındaki sayılardan 6 tanesini seçerek kolon oluşturmaktır.
Kazanma Mantığı: İşaretlediğiniz kolonlarda en az 2, en fazla 6 sayıyı doğru tahmin ederek farklı oranlarda ikramiye kazanabilirsiniz.
Çekiliş Mantığı: Her çekilişte 90 numara arasından 6 asıl numara ve 1 Joker numara çekilir.
Süper Star Özelliği: İsteğe bağlı olarak oynanan bu özellikte, Loto kolonuna ek olarak 90 sayı arasından 1 Süper Star numarası seçilir. Süper Star oynamak için normal Sayısal Loto kolonunu da doldurmak zorunludur. Süper Star tutturan oyuncular 0 bilseler dahi ikramiye kazanma şansı yakalar.