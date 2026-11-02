Çılgın Sayısal Loto sonuçları ne zaman açıklanacak? 2 Kasım Milli Piyango Online Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

Kazanma Mantığı: İşaretlediğiniz kolonlarda en az 2, en fazla 6 sayıyı doğru tahmin ederek farklı oranlarda ikramiye kazanabilirsiniz.

Çekiliş Mantığı: Her çekilişte 90 numara arasından 6 asıl numara ve 1 Joker numara çekilir.

Süper Star Özelliği: İsteğe bağlı olarak oynanan bu özellikte, Loto kolonuna ek olarak 90 sayı arasından 1 Süper Star numarası seçilir. Süper Star oynamak için normal Sayısal Loto kolonunu da doldurmak zorunludur. Süper Star tutturan oyuncular 0 bilseler dahi ikramiye kazanma şansı yakalar.