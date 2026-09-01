Çöpe attığınız fıstık kabuklarının marifeti şaşırtıyor: Toprağa serince bakın ne oluyor

KOMPOSTA ATILACAKSA KÜÇÜK PARÇALARA AYIRIN

Fıstık kabukları kompostta da değerlendirilebiliyor. Ancak sert yapıları nedeniyle bütün halde bırakıldıklarında diğer organik atıklara göre çok daha yavaş parçalanıyor.

Bu nedenle kabukları komposta eklemeden önce kırmak veya ufalamak süreci hızlandırabiliyor. Parçalar küçüldükçe mikroorganizmaların çalışabileceği yüzey alanı artıyor.

Kabukların kuru malzeme olarak değerlendirilmesi için kuru yaprak ve küçük dalların yanında kullanılabileceği, kompostun nem dengesinin ise meyve-sebze artıkları veya taze çim gibi daha nemli malzemelerle sağlanabileceği belirtiliyor.