CUMA HUTBESİ 2 EKİM 2026 TAM METNİ PDF YAYINDA | Diyanet İşleri Başkanlığı yayınladı! Bu haftanın Cuma Hutbesi konusu nedir?
2 Ekim Cuma Hutbesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı. Böylece bu haftanın Cuma Hutbesi konusu belli oldu. Bugün Türkiye genelindeki tüm camilerde okunacak olan hutbede, camilerin sadece ibadet edilen mekanlar olmadığı, insanları bir araya getiren ve toplumsal bağları güçlendiren önemli merkezler olduğu vurgulanacak. Peki, bu haftanın Cuma Hutbesi konusu nedir? İşte, 2 Ekim 2026 Cuma Hutbesi konusu ve tam metni PDF indir oku...
Cuma gününün gelmesiyle birlikte gözler bu hafta camilerde okunacak hutbeye çevrildi. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2 Ekim 2026 Cuma günü okunacak hutbeyi yayımladı. Bu haftanın hutbesi “Cami ve Sosyal Hayat” başlığını taşıyor. Hutbede, camilerin İslam toplumundaki yeri ve sosyal hayata katkısı ele alınıyor. Özellikle hızlı kentleşme, dünyevileşme ve bireyselleşmenin sosyal bağlar üzerindeki etkisine dikkat çekilirken, camilerin birlik ve beraberliği güçlendiren mekanlar olarak yeniden hayatın merkezinde yer alması gerektiği mesajı veriliyor. İşte, 2 Ekim 2026 Cuma Hutbesi konusu ve tam metni…
2 EKİM 2026 CUMA HUTBESİNİN KONUSU NEDİR?
Diyanet'in yayımladığı bilgilere göre 2 Ekim 2026 Cuma hutbesinin konusu “Cami ve Sosyal Hayat” olarak belirlendi. Hutbede camilerin müminleri aynı inanç ve ideal etrafında buluşturan, kardeşlik ve dayanışmayı güçlendiren mekanlar olduğuna dikkat çekiliyor.
Hutbede ayrıca Ekim ayının ilk haftasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında camilerin tarihi ve sosyal fonksiyonunun yeniden hatırlanması gerektiği vurgulanıyor.
2 EKİM CUMA HUTBESİ TAM METNİ
CAMİ VE SOSYAL HAYAT
Muhterem Müslümanlar!
Kardeşliğimizin nişanesi, bağımsızlığımızın sembolü, imanımızın hayata yansıması olan camiler; müminleri aynı inanç ve ideal etrafında birleştiren, aynı kıbleye yönelten kutsal mekânlardır. Her cami, bir istikamet pusulası, bir tevhit nişanesi ve bir vahdet merkezidir. Birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, gönüllerimizi birbirine kaynaştıran ülfet ve muhabbet yeridir.
Aziz Müminler!
İslam medeniyetinde camiler, sadece namaz kılınan yerler olmamış, bilakis hayatın tam merkezinde yer almıştır. Şehirlerimiz, camilerin çevresinde gelişmiş; medreseler, kütüphaneler, çarşılar, hanlar, hamamlar ve vakfiyeler camilerin etrafında insanlığa hizmet etmiştir. Cenâb-ı Hakk’ın, “Müminlerin erkekleri de kadınları da birbirlerinin yardımcılarıdır. Onlar; iyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar. Namazı dosdoğru kılar, zekâtı verirler. Allah’a ve Resûlüne itaat ederler…” ilahi fermanı, camilerden başlayıp toplumsal hayatın her alanına sirayet etmiştir. Düğünlerin sevinci, camilerin yanı başında paylaşılmış; cenazelerin hüznü, camilerde teskin olmuş; gariplerin umudu, camiler etrafında filizlenmiş; yetimler ve kimsesizler, camilerde himaye edilmiştir.
Kardeşlerim!
Üzülerek ifade edelim ki, günümüzde hızlı kentleşme, dünyevileşme ve bireyselleşme camilerin temsil ettiği değerlerin unutulmasına sebebiyet vermektedir. Bu durum, aynı inanca sahip gönüller arasında mesafe oluşmasına, sosyal bağların zayıflamasına ve insanların yalnız kalmasına neden olmaktadır. Oysaki bizleri huzur ve sükûnete erdirecek, kardeşliğimizi güçlendirecek en önemli yerlerin başında camilerimiz gelmektedir. Nitekim Peygamber Efendimiz (s.a.s), camide namaz için bir araya gelen müminlere şöyle seslenmiştir: “Saflarınızı düzgün tutun, ayrı durmayın ki kalpleriniz de ayrılmasın…”
Kıymetli Müminler!
Her yıl, Ekim ayının ilk haftasını “Camiler ve Din Görevlileri Haftası” olarak kutluyoruz. Bu yıl, bir farkındalık oluşturabilmek, camilerimizin tarihi fonksiyonunu yeniden canlandırabilmek için “Cami ve Sosyal Hayat” temasıyla haftamızı idrak edeceğiz. Müftülüklerimiz ve din görevlilerimiz vasıtasıyla gerçekleştireceğimiz programlarla camilerimizin sosyal hayatla olan bağının daha da güçlenmesine katkı sunacağız. Camilerimizi; çocuklarımızın ibadet alışkanlığı kazanacakları, gençlerimizin ders halkaları oluşturacakları, büyüklerimizin avlusunda hasbihal edecekleri, hâsılı ailece bir arada olmanın coşkusunu yaşayacağımız sosyal hayatın bir parçası haline getirebilmenin gayretinde olacağız.
Aziz Müslümanlar!
Geçmişten günümüze aziz milletimizin manevi imarında katkısı bulunan hocalarımızdan, camilerimizin yapımında emeği geçen hayır sahiplerinden ve cemaatimizden ahirete irtihal edenlere rahmet ve mağfiret, hayatta olanlara sağlık ve afiyet diliyoruz.
Vatandaşlar, 2 Ekim 2026 Cuma hutbesinin tam metnine Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi kanalları üzerinden ulaşabilirler.
Diyanet'in Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü sayfasında hutbenin Türkçe metninin yanı sıra sesli versiyonu da yer alıyor.