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        Haberler Bilgi Gündem Cuma hutbesinin konusu belli oldu! 16 Ekim Cuma hutbesinin konusu nedir?

        Cuma hutbesinin konusu belli oldu! 16 Ekim Cuma hutbesinin konusu nedir?

        Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan cuma hutbesinin konusu, 16 Ekim 2026 Cuma günü camilerde namaz öncesinde okunacak hutbeyi takip etmek isteyenlerin gündeminde yer alıyor. Bu haftanın cuma hutbesi konusu İnsan olarak açıklandı. Müslümanlar, cuma namazı öncesinde okunacak hutbenin içeriğini ve vereceği mesajları araştırıyor. Cuma hutbesinde insanın değeri, sorumlulukları ve hayatındaki davranışlarının önemi üzerinde durulması bekleniyor. Cuma namazına hazırlanan vatandaşlar, Diyanet'in yayımladığı hutbe metnini öğrenmek istiyor. Haftanın hutbe konusu, camilerde verilecek manevi mesajlar açısından önem taşıyor. Peki, 16 Ekim 2026 Cuma hutbesinin konusu nedir, hutbede hangi mesajlar verilecek? İşte 16 Ekim Cuma cuma hutbesi konusu ve tam metni...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 22:12 Güncelleme:
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        Cuma namazı öncesinde camilerde okunacak haftanın hutbe konusu belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 16 Ekim 2026 tarihli cuma hutbesinin konusu İnsan olarak duyuruldu. Her hafta farklı bir dini ve toplumsal konuya dikkat çekilen hutbeler, Müslümanlara önemli mesajlar veriyor. Vatandaşlar, cuma hutbesinin tam metnini ve bu haftanın öne çıkan başlıklarını araştırıyor. Peki, bu haftaki cuma hutbesinde hangi konular ele alınacak? İşte 16 Ekim Cuma hutbesinin konusu ve ayrıntıları...

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        16 EKİM CUMA HUTBESİNİN KONUSU İNSAN

        16 Ekim 2026 Cuma günü camilerde okunacak hutbenin konusu İnsan olarak açıklandı. Cuma hutbeleri, dini konuların yanı sıra ahlaki değerler, toplumsal sorumluluklar ve insan ilişkileri hakkında da önemli hatırlatmalar içeriyor. İnsan konusunun ele alındığı hutbede verilecek mesajlar, vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

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        CUMA HUTBESİ TAM METNİ

        İNSAN!

        Muhterem Müslümanlar!

        Yüce Rabbimiz, insanı; aklıyla düşünen, kalbiyle hisseden, iradesiyle seçen ve yaptığı tercihlerle hayatına anlam katan müstesna bir varlık olarak yaratmıştır. Evet, insan olarak doğmak büyük bir lütuftur; fakat asıl olan bir ömür boyu insan kalabilmektir. Allah’ın rızasını gözetebilmek, yaratılış gayesine uygun bir hayat sürebilmektir. İçimizdeki iyilik kapılarını açık tutmak, ancak; kötülükleri de içeriye sokmamaktır.

        Aziz Müminler!

        İnsanlığı çoğu zaman büyük işlerde ararız. Oysa insanlık gündelik hayatın küçük anlarında saklıdır. Asr-ı saadette yaşanan şu hadise bizim için çok büyük hikmetler barındırmaktadır. Bir gün Peygamber Efendimiz (s.a.s)’i görmek için yaşlı bir adam gelmişti. Oradakiler ona yer açmakta ağır davranınca Rahmet Elçisi (s.a.s) şöyle buyurdu: “Küçüğümüze merhamet etmeyen ve büyüğümüze saygı göstermeyen bizden değildir.” Evet, yaşlılara hürmet gösteren, hayatı boyunca hürmete nail olur. Çocuklara şefkatle davranan, kalbinin katılığından kurtulur. Anne ve babasına iyilikte bulunan, huzur ve mutluluğu yanı başında bulur. Hastaları ziyaret eden, ruhuna esenlik katar. Sofrasını yetim ve kimsesizlerle paylaşan, rahmet ve bereketi evine taşır. Komşusuna selam veren, sevgi ve muhabbetin toplumda yayılmasına vesile olur.

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        Kıymetli Müslümanlar!

        Cenâb-ı Hak, “İnsan, kendisinin başıboş bırakılacağını mı zanneder?” sorusu ile bizlerin dikkatini çekerken; insan, Rabbinin kendisine verdiği kıymeti unutuverir. Makamını üstünlük sebebi, servetini övünç vesilesi, bilgisini kibir aracı, gücünü başkalarını incitmenin bahanesi hâline getirebilir. Oysaki dinimiz İslam bizlere şunları öğretmektedir: Değerimiz; dış görünüşümüzden, sahip olduğumuz servetten, makamımızdan veya toplumdaki konumumuzdan kaynaklanmaz. Gerçek zenginlik, ihtiyaç sahiplerini gözetebilmek; gerçek güç, öfkeyi dizginleyebilmek; gerçek üstünlük ise takva sahibi olabilmektir.

        Kardeşlerim!

        Bazen yüzümüze gösterdiğimiz özeni kalbimize gösteremiyoruz. Aynada geçirdiğimiz vakit kadar iç muhasebemize vakit ayıramıyoruz. Küçücük bir sözü büyük bir kine dönüştürebiliyoruz. Aramızdaki kırgınlıkları yıllarca yaşatabiliyor, af ve mağfiret yolunu tutmayabiliyoruz. Miras kavgası yüzünden kardeşlerimizin kapısını çalmayabiliyoruz. Aynı safta omuz omuza durduğumuz komşularımızla selamlaşmıyor, akrabalarımızla sıla-i rahmi kesebiliyoruz.

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        Aziz Müslümanlar!

        Hutbemizin başında ifade ettiğimiz hususu önemine binaen bir daha zikretmek istiyorum. İnsan olarak doğmak büyük bir lütuftur; fakat asıl olan bir ömür boyu insan kalabilmektir. Öyleyse bugünden tezi yok; evlerimize şefkati, sokaklarımıza merhameti, ticaretimize dürüstlüğü yeniden hâkim kılmak için harekete geçelim. Dilimizi gıybetten, kalbimizi kibirden arındıralım. Gücümüzü zayıflara sığınak olmak için kullanalım; sözümüzü kırılan kalpleri onarmaya adayalım. İşte o zaman yeryüzündeki fani yürüyüşümüz anlam kazanacak, bu dünyada ektiğimiz merhamet ahirette sonsuz bir rahmete dönüşecektir.

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