DGS geç başvuru tarihi 2026: DGS geç başvuruları ne zaman, başvuru ücreti ne kadar?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) geç başvurularında geri sayım sürüyor. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi sınav takvimini yayımlanmasının ardından DGS geç başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. İki yıllık ön lisans eğitimini dört yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar, başvurularını belirtilen tarihlerde ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle tamamlayabilecek. Peki, "DGS geç başvuruları ne zaman, başvuru ücreti ne kadar?" İşte 2026 DGS geç başvuru tarihleri...
DGS geç başvuru tarihleri sınav takviminin duyurulmasının ardından açıklık kazandı. DGS geç başvuruları; ÖSYM başvuru merkezleri, https://ais.osym.gov.tr sitesi üzerinden veya ÖSYM Mobil Uygulaması'ndan yapılabilecek. Peki, "DGS geç başvuruları ne zaman, başvuru ücreti ne kadar? DGS ne zaman?" İşte DGS geç başvurularının başlayacağı tarih...
DGS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?
DGS başvuru süreci 15 Mayıs’ta başlamış ve 2 Haziran 2026’da sona ermişti. Adaylar başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden ya da mobil uygulama aracılığıyla gerçekleştirebilmiştir.
DGS geç başvuru tarihi ise 11 Haziran 2026 saat 23.59'a kadar yapılabilecek.
DGS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) geç başvuru gününde yapılan işlemlerde sınav ücreti, normal başvuru ücretine ek olarak yüzde 50 artırımlı şekilde uygulanacak ve adaylar 2.100 TL ödeme yapacaktır.
2026 DGS SINAVI NE ZAMAN?
2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 19 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecektir.