CHP'de grup toplantısı gerilimi! Milletvekilleri salona girmeye başladı

CHP'de grup toplantısı tartışması bugün sonuçlanacak. TBMM gündeminde Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşma yapacağı belirtilirken, saat 13.30'da başlayacak CHP Grup Toplantısı'nda kürsüye Kemal Kılıçdaroğlu'nun mu Özgür Özel'in mi çıkacağı belli olacak. CHP milletvekilleri sabah saat 09.00 itibariyle grup... Daha Fazla Göster CHP'de grup toplantısı tartışması bugün sonuçlanacak. TBMM gündeminde Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşma yapacağı belirtilirken, saat 13.30'da başlayacak CHP Grup Toplantısı'nda kürsüye Kemal Kılıçdaroğlu'nun mu Özgür Özel'in mi çıkacağı belli olacak. CHP milletvekilleri sabah saat 09.00 itibariyle grup toplantısının yapılacağı salona geldi. Daha Az Göster