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        Haberler Bilgi DGS TABAN PUANLARI 2026 AÇIKLANDI MI? ÖSYM DGS taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları nasıl sorgulanır? DGS 4 yıllık bölümler ve puanları...

        DGS TABAN PUANLARI 2026 AÇIKLANDI MI? ÖSYM DGS taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları nasıl sorgulanır? DGS 4 yıllık bölümler ve puanları...

        DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercihine hazırlanan adayların gündeminde taban puanlar ve kontenjanlar yer alıyor. Lisans programlarına geçiş yapmak isteyen öğrenciler, hangi bölümlerin kaç puanla öğrenci aldığını ve bu yıl açılacak kontenjan sayılarını araştırıyor. DGS taban puanları her yıl sınavın zorluk düzeyi, tercih yoğunluğu ve kontenjanlara bağlı olarak değişiklik gösterebilirken, geçmiş yıllara ait veriler YÖK Atlas üzerinden incelenebiliyor. Peki, 2026 DGS taban puanları ve üniversite kontenjanları yayımlandı mı, tercih kılavuzu ne zaman açıklanacak? DGS taban puanları nereden sorgulanır? İşte adayların tercih sürecinde yararlanabileceği geçen yılın puanları ve kontenjan detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Ağustos 2026 - 11:36 Güncelleme:
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        Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarını öğrenen adaylar için şimdi tercih sürecinin en önemli başlıklarından biri olan taban puan ve kontenjan araştırması başladı. Ön lisans eğitimini lisans programında sürdürmek isteyen öğrenciler, üniversitelerin geçmiş yıllardaki yerleştirme verilerini inceleyerek tercih listelerini şekillendirmeye çalışıyor. Bölümlerin taban puanları; kontenjan sayısı, adayların tercih eğilimleri ve sınav performanslarına göre yıldan yıla değişebiliyor. Bu nedenle gözler ÖSYM’nin yayımlayacağı 2026 tercih kılavuzuna çevrilmiş durumda. Peki, 2026 DGS taban puanları ve kontenjanları belli oldu mu, güncel liste ne zaman yayımlanacak? Geçmiş yıllara ait DGS puanları hangi ekrandan görüntülenebilir? İşte tercih dönemine ışık tutacak ayrıntılar...

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        DGS 2026 TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

        2026 DGS’ye ait taban puanlar henüz açıklanmadı. Tercih dönemine hazırlanan adaylar ise fikir edinmek için ÖSYM’nin yayımladığı “2025-DGS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar” verilerini inceleyebiliyor.

        ÖSYM 2025 DGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        DGS 2026 KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU?

        2026 DGS’ye ilişkin tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından yayımlanmadı. Üniversitelerin lisans programları için ayıracağı kontenjanların, tercih sürecinin başlamasıyla birlikte açıklanacak resmi kılavuzda yer alması bekleniyor.

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        DGS 2026 SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        ÖSYM’nin 2026 sınav takvimine göre DGS sonuçlarının bugün, 13 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.

        Adaylar, sınav sonuçlarına 13 Ağustos 2026 tarihinde saat 16.00’dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecektir.

        ÖSYM 2026 DGS SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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        DGS 2 YILLIKTAN 4 YILLIĞA GEÇİŞ BÖLÜMLERİ NELER?

        DGS kapsamında her ön lisans programından geçiş yapılabilecek lisans bölümleri önceden belirlenmiş durumda. Adaylar, mezun oldukları ya da mezuniyet aşamasında bulundukları iki yıllık programa uygun dört yıllık bölümleri DGS geçiş tabloları üzerinden inceleyerek tercih edebilecekleri lisans programlarını öğrenebiliyor.

        DGS 2 YILLIKTAN 4 YILLIĞA GEÇİŞ BÖLÜMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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        DGS 2025 TABAN VE TAVAN PUANLARI TABLOSU

        BÖLÜM ADI ÜNİVERSİTE PROGRAM EN YÜKSEK EN DÜŞÜK
        Hemşirelik 145 242 348.48 235.40
        Bilgisayar Mühendisliği 143 237 383.31 244.08
        Elektrik Elektronik Mühendisliği 134 198 355.87 234.90
        İşletme 132 210 328.99 164.84
        İnşaat Mühendisliği 111 146 352.50 250.20
        Makine Mühendisliği 103 148 359.23 242.25
        Beslenme ve Diyetetik 101 175 321.64 184.34
        Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 101 170 341.03 210.26
        İktisat 90 112 331.89 166.99
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        DGS 2025 TABAN VE TAVAN PUANLARI TABLOSU

        BÖLÜM ADI ÜNİVERSİTE PROGRAM EN YÜKSEK EN DÜŞÜK
        Gastronomi ve Mutfak Sanatları 89 118 316.57 168.64
        Mimarlık 87 134 327.28 244.36
        Sosyoloji 85 94 293.92 166.69
        Hukuk 81 122 337.30 294.45
        Okul Öncesi Öğretmenliği 79 80 315.44 242.03
        Sağlık Yönetimi 76 92 292.42 193.56
        İlahiyat 73 82 301.30 207.69
        Yönetim Bilişim Sistemleri 73 134 318.44 191.58
        Spor Yöneticiliği 72 78 267.40 172.08
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