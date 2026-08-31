DGS TABAN PUANLARI 2026 AÇIKLANDI MI? ÖSYM DGS taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları nasıl sorgulanır? DGS 4 yıllık bölümler ve puanları...

Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarını öğrenen adaylar için şimdi tercih sürecinin en önemli başlıklarından biri olan taban puan ve kontenjan araştırması başladı. Ön lisans eğitimini lisans programında sürdürmek isteyen öğrenciler, üniversitelerin geçmiş yıllardaki yerleştirme verilerini inceleyerek tercih listelerini şekillendirmeye çalışıyor. Bölümlerin taban puanları; kontenjan sayısı, adayların tercih eğilimleri ve sınav performanslarına göre yıldan yıla değişebiliyor. Bu nedenle gözler ÖSYM’nin yayımlayacağı 2026 tercih kılavuzuna çevrilmiş durumda. Peki, 2026 DGS taban puanları ve kontenjanları belli oldu mu, güncel liste ne zaman yayımlanacak? Geçmiş yıllara ait DGS puanları hangi ekrandan görüntülenebilir? İşte tercih dönemine ışık tutacak ayrıntılar...