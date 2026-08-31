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        Haberler Bilgi DGS TERCİH SONUÇLARI TARİHİ | 2026 DGS tercihleri ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

        DGS TERCİH SONUÇLARI TARİHİ | 2026 DGS tercihleri ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

        27 Ağustos'ta başlayan DGS tercihleri için son tarih yaklaşıyor. Tercih işlemlerini henüz tamamlamayan adaylar, "DGS tercihleri ne zaman bitiyor, son gün ne zaman?" sorularına yanıt arıyor. ÖSYM takvimine göre 2026 DGS tercih işlemleri kısa bir süre sonra sona erecek. Tercih sürecinin ardından DGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih de adayların gündeminde yer alıyor. İşte, 2026 DGS tercih ekranı ve sonuç tarihine ilişkin detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Ağustos 2026 - 10:30 Güncelleme:
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        2 yıllık ön lisans diplomalarını 4 yıllık lisans diplomasına tamamlamak isteyen adayların 2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih maratonunda sona yaklaşıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülen 2026-DGS tercih işlemleri 27 Ağustos’ta alınmaya başlandı. Adaylar, tercihlerini ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle elektronik ortamda gerçekleştirebiliyor. Peki, 2026 DGS tercihleri ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, DGS tercih süreci ve sonuç tarihi hakkında merak edilenler…

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        2026 DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

        2026 DGS tercih işlemleri 27 Ağustos 2026 saat 10.30’da başladı. Adaylar tercihlerini 3 Eylül 2026 Perşembe günü saat 23.59’a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapabilecek.

        Adayların tercih işlemlerini belirtilen son tarihe kadar tamamlamaları gerekiyor.

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        DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

        2026 DGS tercih işlemleri elektronik ortamda gerçekleştiriliyor. Adayların ÖSYM’nin AİS ekranına T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yaparak tercihlerini oluşturması gerekiyor.

        Adayların tercih listelerini hazırlarken ilgili lisans programlarının kontenjanlarını, özel koşullarını ve başarı sıralamalarını tercih kılavuzundan dikkatle incelemesi gerekiyor.

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        DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        DGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz ÖSYM tarafından duyurulmadı. Tercih işlemlerinin 3 Eylül’de tamamlanmasının ardından ÖSYM’nin yerleştirme sonuçlarını açıklaması bekleniyor.

        DGS tercih sonuçları açıklandığında adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle öğrenebilecek.

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        DGS TERCİH SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

        Adaylar, 2026 DGS tercih sonuçları açıklandığında sonuçlarını ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden sorgulayabilecek. Sonuç ekranında adayın yerleştiği üniversite ve lisans programına ilişkin bilgiler yer alacak.

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        #dgs
        #dgs tercih
        #DGS Tercih Sonuçları
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