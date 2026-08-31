DGS TERCİH SONUÇLARI TARİHİ | 2026 DGS tercihleri ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2 yıllık ön lisans diplomalarını 4 yıllık lisans diplomasına tamamlamak isteyen adayların 2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih maratonunda sona yaklaşıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülen 2026-DGS tercih işlemleri 27 Ağustos’ta alınmaya başlandı. Adaylar, tercihlerini ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle elektronik ortamda gerçekleştirebiliyor. Peki, 2026 DGS tercihleri ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, DGS tercih süreci ve sonuç tarihi hakkında merak edilenler…