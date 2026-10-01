Dilan Polat neden gözaltına alındı, hangi suçtan gözaltında? Soruşturma başlatıldı, Dilan Polat mahkemeye sevk edildi!

Dilan Polat neden gözaltına alındı? Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma kapsamında Dilan Polat gözaltına alındı. Bunun ardından başta belirtilen sorunun cevabı en çok araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Peki, Dilan Polat neden gözaltına alındı? İşte merak edilen ayrıntılar...