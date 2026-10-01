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        Haberler Bilgi Dilan Polat neden gözaltına alındı, hangi suçtan gözaltında? Soruşturma başlatıldı, Dilan Polat mahkemeye sevk edildi!

        Dilan Polat neden gözaltına alındı, hangi suçtan gözaltında? Soruşturma başlatıldı, Dilan Polat mahkemeye sevk edildi!

        Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Gözaltı işlemi sonrasında gözler "Dilan Polat neden gözaltına alındı?" sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. Peki, Dilan Polat neden gözaltına alındı? İşte cevabı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Ekim 2026 - 00:09 Güncelleme:
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        Dilan Polat neden gözaltına alındı? Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma kapsamında Dilan Polat gözaltına alındı. Bunun ardından başta belirtilen sorunun cevabı en çok araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Peki, Dilan Polat neden gözaltına alındı? İşte merak edilen ayrıntılar...

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        DİLAN POLAT NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

        Sosyal medya ünlüsü Dilan Polat, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan gözaltına alındı. Polat, ifadesi alınmak üzere adliyeye getirildi.

        Sanal medya ünlüsü Dilan Polat hakkında sosyal medyada paylaşılan bir görüntü üzerine 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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        Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Polat, ifadesi alınmak üzere adliyeye getirildi.

        Savcılık ifadesi sırasında fenalaşan Polat için sağlık ekipleri çağırıldı.

        Savcılıktaki ifade işlemi tamamlanan Dilan Polat, adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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        #Dilan Polat
        #SORUŞTURMA
        #gözaltı
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