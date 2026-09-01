Ekranların sevilen yapımları yeni sezon hazırlıklarını tamamlayarak izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Diziler genellikle eylül ayında yeni sezon bölümleriyle ekranlara dönerken bazı yapımlar daha erken tarihlerde yayın hayatına başlayabiliyor. Bu sezon da birbirinden iddialı yeni diziler televizyon kanallarının yayın akışında yerini alacak. Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümleri için izleyicilerin bekleyişi sürerken Taşacak Bu Deniz, Uzak Şehir, Gönül Dağı ve A.B.İ. dizilerinin yayın takvimleri de yakından takip ediliyor. Peki diziler ne zaman başlayacak, Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz, Uzak Şehir, Gönül Dağı ve A.B.İ. yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte dizilerin yeni sezon yayın tarihleri...