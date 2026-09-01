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        Haberler Bilgi Magazin Diziler ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz dizisi yeni sezon tarihi

        Diziler ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz dizisi yeni sezon tarihi

        Televizyon ekranlarında yaz sezonunun sona ermesiyle birlikte yeni dizi sezonu için geri sayım başladı. Eylül ayının gelmesiyle birlikte sevilen dizilerin yeni bölümleri izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz, Uzak Şehir ve Gönül Dağı gibi yapımların yeni sezon tarihleri merak ediliyor. Bunun yanı sıra A.B.İ. dizisinin ne zaman ekrana geleceği de araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni sezonda yayın hayatına başlayacak diziler için de kanal ve yayın günü bilgileri yavaş yavaş netleşiyor. Peki diziler ne zaman başlayacak, Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz, Uzak Şehir, Gönül Dağı ve A.B.İ. dizisi yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte 2026-2027 yeni sezon dizilerinin yayın tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Eylül 2026 - 21:19 Güncelleme:
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        Ekranların sevilen yapımları yeni sezon hazırlıklarını tamamlayarak izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Diziler genellikle eylül ayında yeni sezon bölümleriyle ekranlara dönerken bazı yapımlar daha erken tarihlerde yayın hayatına başlayabiliyor. Bu sezon da birbirinden iddialı yeni diziler televizyon kanallarının yayın akışında yerini alacak. Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümleri için izleyicilerin bekleyişi sürerken Taşacak Bu Deniz, Uzak Şehir, Gönül Dağı ve A.B.İ. dizilerinin yayın takvimleri de yakından takip ediliyor. Peki diziler ne zaman başlayacak, Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz, Uzak Şehir, Gönül Dağı ve A.B.İ. yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte dizilerin yeni sezon yayın tarihleri...

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        DİZİLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Televizyon kanallarında yeni sezon heyecanı eylül ayıyla birlikte başlıyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2026-2027 sezonunda da birçok dizi yeni bölümleriyle eylül ayında izleyici karşısına çıkacak.

        Ancak dizilerin yeni sezon tarihleri yapım ve kanal bazında farklılık gösterebiliyor. Bazı dizilerin yayın günü ve sezon başlangıç tarihi önceden açıklanırken bazı yapımlar için resmi duyuruların yapılması bekleniyor.

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        KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı Kızılcık Şerbeti, yeni sezon bölümleriyle çok yakında Show TV ekranlarında olacak. Dizinin yeni sezonunda yaşanacak gelişmeler ve kadroda meydana gelen değişiklikler izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.

        Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon yayın tarihi Show TV'nin yayın akışı doğrultusunda netleşecek. Dizinin yeni bölümleri için geri sayım sürüyor.

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        TAŞACAK BU DENİZ YENİ SEZON NE ZAMAN?

        Yeni sezonun merak edilen yapımlarından Taşacak Bu Deniz için de yayın tarihi araştırılıyor. Dizinin yeni bölümlerinin ne zaman ekrana geleceği izleyicilerin gündeminde yer alıyor.

        Taşacak Bu Deniz'in yayın günü ve yeni sezon başlangıç tarihiyle ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar netleşecek.

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        UZAK ŞEHİR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Uzak Şehir, yeni sezonuyla izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin yeni bölümlerinde yaşanacak gelişmeler merak edilirken yeni sezon tarihi de araştırılıyor.

        Uzak Şehir'in yayın takvimi Kanal D'nin yeni sezon programı kapsamında şekillenecek.

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        GÖNÜL DAĞI YENİ SEZON NE ZAMAN?

        TRT 1'in uzun soluklu yapımlarından Gönül Dağı'nın yeni sezon tarihi de izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dizi, yeni sezonda da hikayesiyle ekran yolculuğunu sürdürmeye hazırlanıyor.

        Gönül Dağı'nın yeni sezon yayın tarihi TRT 1'in açıklayacağı yayın akışıyla birlikte kesinlik kazanacak.

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        A.B.İ. DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Yeni sezonun dikkat çeken yapımlarından A.B.İ. dizisinin yayın tarihi de merak edilen başlıklar arasında bulunuyor. Dizinin oyuncu kadrosu ve hikayesine ilişkin gelişmelerin yanı sıra hangi gün ekrana geleceği de araştırılıyor.

        A.B.İ. dizisinin yayın tarihiyle ilgili resmi açıklama yapıldığında yeni sezon takvimi netleşmiş olacak.

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        YENİ DİZİLERİN YAYIN TARİHİ VE KANALI

        2026-2027 yeni sezonunda ekrana gelecek bazı yeni dizilerin yayın tarihleri ve kanalları şöyle:

        Dizi Yayın tarihi Kanal

        Tuzlu Kahve 1 Eylül Salı Star TV

        Mercan Köşk 5 Eylül Cumartesi ATV

        Evlilik Güzeldir 7 Eylül Pazartesi TRT 1

        Haysiyet 8 Eylül Salı Kanal D

        Güneşin Doğduğu Yer 10 Eylül Perşembe ATV

        Sevdam Karadeniz 14 Eylül Pazartesi NOW TV

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