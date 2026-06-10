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        Haberler Bilgi Magazin Doğanın Kanunu dizisi konusu nedir? Doğanın Kanunu dizi oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? Doğanın Kanunu 1. bölüm ne zaman?

        Doğanın Kanunu dizisi konusu nedir? Doğanın Kanunu dizi oyuncuları kimler, nerede çekiliyor?

        Star TV ekranlarında bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak "Doğanın Kanunu" dizisi, oyuncu kadrosu ve hikâyesiyle şimdiden merak uyandırdı. Başrollerinde Alperen Duymaz ve Özge Yağız'ın yer aldığı yapımın oyuncu kadro araştırılıyor. Peki Doğanın Kanunu dizisinin konusu ne, nerede çekiliyor ve oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? İşte merak edilen detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Haziran 2026 - 15:40 Güncelleme:
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        Yeni sezonun dikkat çeken projelerinden “Doğanın Kanunu”, bu akşam izleyiciyle buluşarak ekran yolculuğuna başlıyor. Başrollerinde Alperen Duymaz ve Özge Yağız’ın yer aldığı yapım, geçmişte kesişen yolları yıllar sonra yeniden karşılaşma noktasına gelen Yaman ve Doğa’nın hikâyesini konu alıyor. Senaryosu Barış Erdoğan ve İlker Arslan tarafından kaleme alınan dizinin yönetmen koltuğunda Ali Bilgin ve Beste Sultan Kasapoğulları bulunuyor. Peki Doğanın Kanunu dizisinin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var, nerede çekiliyor? İşte tüm ayrıntılar haberimizde…

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        DOĞANIN KANUNU DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

        İdealist mühendis Yaman, hayatının en önemli mülakatı için gittiği holdingde patronun kızı Doğa tarafından aşağılanınca, yaşadığı derin hayal kırıklığının ardından hayatını karartan trajik bir kazanın kurbanı olur. Beş yıl sonra kader, onları hiç beklemedikleri bir şekilde yeniden karşı karşıya getirecektir.

        Girdiği her işi batıran Doğa ise yeni projesi için Paris’e gitmeye hazırlanırken, babası Hulusi, kızına hayatın gerçeklerini öğretmek amacıyla onu yatırımcısı olduğu organik tarım çiftliğine gönderir. Çiftliğin yönetiminde ise artık bambaşka birine dönüşmüş olan Yaman vardır.

        Doğa, geçmişte gururunu kırdığı bu adamı hatırlamazken, Yaman ise hayatını mahveden kadını bir anda karşısında bulur. Plazaların parıltılı dünyasında geçerli olan Doğa’nın Kanunları, bu topraklarda hükmünü yitirirken; artık emeğin, alın terinin ve intikam ateşiyle yanan Yaman’ın kuralları geçerli olacaktır.

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        DOĞANIN KANUNU DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

        Dizinin oyuncu kadrosunda Alperen Duymaz (Yaman), Özge Yağız (Doğa), Hakan Yılmaz (Hulusi), Nur Yazar (Perihan), Seda Türkmen (Nesrin), Hülya Duyar (Adile), Onur Berk Aslanoğlu (Saffet), Bartu Zeytinci (Burak), Kübra Balcan (Vera), Olcay Yusufoğlu (Devin), Aziz Caner (Eren), Lara Aslan (Hediye), Yiğitcan Ergin (Mert), Yüksel Ünal (Kazım), Çağla Demir (Müjgan) ve Müttalip Müjdeci (Kamuran) yer alıyor.

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        DOĞANIN KANUNU NEREDE ÇEKİLİYOR?

        Dizi, Urla’nın eşsiz doğal güzellikleri eşliğinde çekilmektedir.

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        DOĞANIN KANUNU 1. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        Doğa, köpeği Samsa'yı uçurumdan kurtaran Yaman'a teşekkür etmek isterken, kendini tanıtmasıyla birlikte ikili arasındaki var olan sıcak enerji yerini bir anda soğuk rüzgârlara bırakıyor. Yaman'ın beklenmedik sert tavrı karşısında şaşkınlığa uğrayan Doğa, ona "Adımı duyunca neden değiştin? Beni daha önce tanıyor musun?" diye soruyor. Yaman her ne kadar tanımadığını söylese de aralarında geçmişten gelen bir bağ olup olmadığı sorusu, tanıtımın en dikkat çekici noktalarından biri olarak öne çıkıyor.

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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