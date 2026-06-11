DOĞANIN KANUNU DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

İdealist mühendis Yaman, hayatının en önemli mülakatı için gittiği holdingde patronun kızı Doğa tarafından aşağılanınca, yaşadığı derin hayal kırıklığının ardından hayatını karartan trajik bir kazanın kurbanı olur. Beş yıl sonra kader, onları hiç beklemedikleri bir şekilde yeniden karşı karşıya getirecektir.

Girdiği her işi batıran Doğa ise yeni projesi için Paris’e gitmeye hazırlanırken, babası Hulusi, kızına hayatın gerçeklerini öğretmek amacıyla onu yatırımcısı olduğu organik tarım çiftliğine gönderir. Çiftliğin yönetiminde ise artık bambaşka birine dönüşmüş olan Yaman vardır.

Doğa, geçmişte gururunu kırdığı bu adamı hatırlamazken, Yaman ise hayatını mahveden kadını bir anda karşısında bulur. Plazaların parıltılı dünyasında geçerli olan Doğa’nın Kanunları, bu topraklarda hükmünü yitirirken; artık emeğin, alın terinin ve intikam ateşiyle yanan Yaman’ın kuralları geçerli olacaktır.