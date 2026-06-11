Dünya Kupası maçları ne zaman başlıyor? 2026 Dünya Kupası maç takvimi
FIFA Dünya Kupası finallerine katılma başarısı gösteren A Milli Futbol Takımı, Amerika kıtasında düzenlenecek dev turnuvada zorlu bir grupta sahne alacak. 48 takımın mücadele edeceği organizasyonda D Grubu'nda yer alan millilerimiz ABD, Paraguay ve Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu karşılaşmalar öncesinde futbolseverler, maç takvimini ve yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Dünya Kupası maçları hangi tarihlerde oynanacak, hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye – Avustralya maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte Türkiye'nin Dünya Kupası fikstürü ve karşılaşmalara dair tüm detaylar…
2026 FIFA Dünya Kupası’nın maç programı netleşti. A Milli Futbol Takımı, Amerika kıtasında düzenlenecek dev organizasyonda D Grubu’nda ABD, Avustralya ve Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Turnuvanın açılışı 11 Haziran’da Türkiye saati ile 22.00’de oynanacak mücadeleyle yapılacak ve futbolseverlere büyük heyecan yaşatacak. Karşılaşmalar TSİ’ye göre 01.00, 02.00, 04.00, 05.00, 06.00 ve 07.00 saatlerinde başlayacak. Ay-yıldızlı ekip, turnuvadaki ilk sınavını Avustralya karşısında saat 07.00’de verecek. İşte 2026 FIFA Dünya Kupası’nda grup grup maç takvimi ve Türkiye saatiyle başlangıç saatlerine dair detaylar…
2026 FIFA DÜNYA KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran tarihinde başlayacak 19 Temmuz'da sona erecek.
DÜNYA KUPASI AÇILIŞ MAÇI NE ZAMAN?
2026 FIFA Dünya Kupası’nda 48 takım, dörderli 12 grupta mücadele edecek ve turnuva boyunca toplam 104 karşılaşma oynanacak.
Açılış maçı, 11 Haziran 2026’da Mexico City’deki 83 bin kişilik stadyumda Meksika ile Güney Afrika arasında yapılacak.
Final karşılaşması ise 19 Temmuz 2026’da ABD’nin New Jersey eyaletindeki 82 bin 500 kapasiteli stadyumda oynanacak.
DÜNYA KUPASI A MİLLİ TAKIM MAÇLARI NE ZAMAN?
2026 FIFA Dünya Kupası, 48 takımın katılımıyla 11 Haziran - 19 Temmuz tarihleri arasında Kuzey Amerika’nın üç ev sahibi ülkesinde düzenlenecek.
Dev organizasyonda sahne alacak A Milli Futbol Takımı, turnuvadaki ilk maçını 14 Haziran’da Avustralya’ya karşı oynayacak.
A Milli Takım, Dünya Kupası’ndaki ikinci maçında 20 Haziran 2026’da saat 06.00’da Paraguay ile karşılaşacak.
Grup aşamasındaki son sınavını ise 26 Haziran’da saat 05.00’te ev sahibi ABD’ye karşı verecek.
AVUSTRALYA - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Avustralya ile Türkiye arasındaki Dünya Kupası mücadelesi, 14 Haziran Pazar günü TSİ 07.00’de Vancouver’daki BC Place Stadı’nda oynanacak.
Turnuvadaki karşılaşmalar Türkiye’de TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.
A MİLLİ TAKIM DÜNYA KUPASI KADROSU BELLİ OLDU!
ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın 26 kişilik nihai kadrosu belli oldu.
Teknik direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen kadroda şu oyuncular bulunuyor:
Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Uğurcan Çakır (Galatasaray)
Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma)
Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)
Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe)