2026 FIFA Dünya Kupası’nın maç programı netleşti. A Milli Futbol Takımı, Amerika kıtasında düzenlenecek dev organizasyonda D Grubu’nda ABD, Avustralya ve Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Turnuvanın açılışı 11 Haziran’da Türkiye saati ile 22.00’de oynanacak mücadeleyle yapılacak ve futbolseverlere büyük heyecan yaşatacak. Karşılaşmalar TSİ’ye göre 01.00, 02.00, 04.00, 05.00, 06.00 ve 07.00 saatlerinde başlayacak. Ay-yıldızlı ekip, turnuvadaki ilk sınavını Avustralya karşısında saat 07.00’de verecek. İşte 2026 FIFA Dünya Kupası’nda grup grup maç takvimi ve Türkiye saatiyle başlangıç saatlerine dair detaylar…