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        Haberler Bilgi EGE DENİZİ'NDE DEPREM! 12 Eylül 2026 AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        EGE DENİZİ'NDE DEPREM! 12 Eylül 2026 AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        Türkiye genelinde ve yakın çevresinde yaşanan depremler, 12 Eylül 2026 Cumartesi günü de vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, meydana gelen sarsıntılara ilişkin merkez üssü, derinlik ve büyüklük bilgilerini anlık olarak paylaşmaya devam ediyor. Bulunduğu bölgede deprem hisseden vatandaşlar ise yaşanan son hareketliliğin nerede gerçekleştiğini ve kaç büyüklüğünde olduğunu öğrenmek için araştırma yapıyor. İşte AFAD ve Kandilli verileriyle 12 Eylül 2026 güncel son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Eylül 2026 - 12:28 Güncelleme:
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        Yurdun farklı noktalarında meydana gelen depremler, 12 Eylül 2026 Cumartesi günü de vatandaşların takip ettiği başlıca konular arasında yer alıyor. Yaşanan sarsıntıların ardından birçok kişi, bulundukları bölgede deprem olup olmadığını ve son depremin merkez üssünü araştırıyor. AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel verilerde, depremlerin saati, büyüklüğü ve konum bilgileri anlık olarak duyuruluyor. İşte 12 Eylül 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi haberimizde...

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        EN SON NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?

        Kandilli Rasathanesi ile AFAD, meydana gelen depremleri anlık olarak kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor. Yayınlanan son depremler listesinde, küçük ya da büyük ölçekli tüm sarsıntılar yer alırken bu veriler sayesinde depremin büyüklüğü, derinliği ve gerçekleştiği konum gibi detaylara kolayca ulaşılabiliyor.

        12 Eylül 2026 son depremler listesine göre Ege Denizi'nde 2.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

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        SON DEPREMLER LİSTESİ 12 EYLÜL 2026

        2026-09-12 00:04:30 39.3465 37.92417 7.0 ML 2.3 Divriği (Sivas)

        2026-09-12 05:17:0842.43643.6671721.18ML2.5Java, Shida Kartli (Gürcistan) - [118.09 km] Posof (Ardahan)

        2026-09-12 05:31:00 36.61167 25.42017 7.0 ML 2.5 Ege Denizi

        2026-09-12 08:19:52 39.59017 32.31333 5.95 ML 2.2 Polatlı (Ankara)

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