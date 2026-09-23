Ege Denizi ve Balıkesir'de peş peşe deprem! 23 Eylül 2026 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile en son nerede deprem oldu?
Son depremler listesi 23 Eylül 2026 Çarşamba günü yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi verilerine göre gece saatlerinde Ege Denizi Çandarlı Körfezi'nde 3,2, sabah saatlerinde ise Balıkesir Sındırgı'da 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu? İşte, 23 Eylül 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
Türkiye'de meydana gelen son depremler vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi verilerine göre 22 Eylül 2026 saat 02.36'da Ege Denizi Çandarlı Körfezi'nde 3,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sabah saat 05.13'te ise Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte 23 Eylül 2026 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve meydana gelen sarsıntıların detayları…
AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen depremleri gün boyunca kaydetmeye devam ediyor. Vatandaşlar özellikle "Az önce deprem mi oldu?", "Nerede deprem oldu?" ve "Deprem kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt ararken, güncel deprem listesinde saat, merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri yer alıyor.
EGE DENİZİ ÇANDARLI KÖRFEZİ'NDE 3,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Kandilli Rasathanesi verilerine göre 22 Eylül 2026 saat 02.36'da Ege Denizi'nde Çandarlı Körfezi açıklarında 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 12,6 kilometre olarak kaydedildi.
SINDIRGI'DA 3,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
22 Eylül 2026 saat 05.13'te ise Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Kandilli verilerinde depremin merkezi Sinandede-Sındırgı olarak yer alırken, derinliği 1,3 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD SON DAKİKA DEPREMLERİ
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2026.09.22 05:58:29 40.7868 31.6177 6.6 -.- 2.0 -.- FASIL-(BOLU) İlksel
2026.09.22 05:18:47 38.2007 38.4445 5.8 -.- 1.7 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
2026.09.22 05:13:48 39.1727 28.1708 1.3 -.- 3.1 2.9 SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.09.22 05:03:03 37.8505 26.9665 6.3 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.09.22 04:56:16 40.1717 31.7652 5.0 -.- 2.2 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2026.09.22 03:41:44 36.2643 36.2653 2.3 -.- 2.2 -.- YESILOVA-(HATAY) İlksel
2026.09.22 03:32:59 38.7787 26.8548 5.6 -.- 1.2 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.09.22 03:14:06 38.7865 26.8627 5.5 -.- 1.9 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.09.22 03:11:40 38.7912 26.8558 6.8 -.- 2.0 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.09.22 03:08:27 38.7782 26.8577 11.6 -.- 1.8 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.09.22 02:40:51 38.8008 26.8735 5.0 -.- 1.3 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.09.22 02:36:45 38.7947 26.8308 12.6 -.- 3.2 3.1 CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.09.22 02:14:59 39.3267 42.0660 13.7 -.- 1.4 -.- BUDAKLI-KARACOBAN (ERZURUM) İlksel
2026.09.22 01:56:51 38.2760 38.7995 5.0 -.- 1.3 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2026.09.22 01:56:07 39.2528 28.9320 13.6 -.- 0.9 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.09.22 01:28:18 39.5905 42.8248 11.6 -.- 1.5 -.- KASONU-TUTAK (AGRI) İlksel
2026.09.22 01:02:46 37.8043 35.8380 4.1 -.- 1.1 -.- YEREBAKAN-FEKE (ADANA) İlksel
2026.09.22 00:24:58 37.7838 36.1285 12.0 -.- 1.4 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2026.09.22 00:19:46 35.1513 32.3285 25.8 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel