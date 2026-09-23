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        Haberler Bilgi Ege Denizi ve Balıkesir'de peş peşe deprem! 23 Eylül 2026 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile en son nerede deprem oldu?

        Ege Denizi ve Balıkesir'de peş peşe deprem! 23 Eylül 2026 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile en son nerede deprem oldu?

        Son depremler listesi 23 Eylül 2026 Çarşamba günü yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi verilerine göre gece saatlerinde Ege Denizi Çandarlı Körfezi'nde 3,2, sabah saatlerinde ise Balıkesir Sındırgı'da 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu? İşte, 23 Eylül 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Eylül 2026 - 00:14 Güncelleme:
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        Türkiye'de meydana gelen son depremler vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi verilerine göre 22 Eylül 2026 saat 02.36'da Ege Denizi Çandarlı Körfezi'nde 3,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sabah saat 05.13'te ise Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte 23 Eylül 2026 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve meydana gelen sarsıntıların detayları…

        2

        AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE?

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen depremleri gün boyunca kaydetmeye devam ediyor. Vatandaşlar özellikle "Az önce deprem mi oldu?", "Nerede deprem oldu?" ve "Deprem kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt ararken, güncel deprem listesinde saat, merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri yer alıyor.

        3

        EGE DENİZİ ÇANDARLI KÖRFEZİ'NDE 3,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

        Kandilli Rasathanesi verilerine göre 22 Eylül 2026 saat 02.36'da Ege Denizi'nde Çandarlı Körfezi açıklarında 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 12,6 kilometre olarak kaydedildi.

        4

        SINDIRGI'DA 3,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

        22 Eylül 2026 saat 05.13'te ise Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Kandilli verilerinde depremin merkezi Sinandede-Sındırgı olarak yer alırken, derinliği 1,3 kilometre olarak ölçüldü.

        5

        AFAD SON DAKİKA DEPREMLERİ

        Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
        2026-09-22 04:26:53 37.89033 36.3025 7.0 ML 1.2 Göksun (Kahramanmaraş)
        2026-09-22 04:20:02 37.82683 36.1805 7.0 ML 0.8 Saimbeyli (Adana)
        2026-09-22 04:16:45 38.06417 38.27167 7.11 ML 1.4 Çelikhan (Adıyaman)
        2026-09-22 04:13:43 39.19033 28.96967 10.96 ML 1.0 Simav (Kütahya)
        2026-09-22 04:07:19 37.78167 36.19783 7.04 ML 1.2 Saimbeyli (Adana)
        2026-09-22 03:44:29 37.49167 33.396 7.09 ML 1.4 Karapınar (Konya)
        2026-09-22 03:41:44 36.26983 36.24067 7.08 ML 2.1 Antakya (Hatay)
        2026-09-22 03:40:20 37.63667 35.36183 7.41 ML 1.1 Aladağ (Adana)
        2026-09-22 03:32:59 38.79433 26.83433 7.0 ML 1.1 Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [05.33 km] Foça (İzmir)
        2026-09-22 03:26:31 42.3855 43.49917 7.44 ML 2.0 Sachkhere, Imereti (Gürcistan) - [105.61 km] Posof (Ardahan)
        2026-09-22 03:24:06 38.7915 26.8295 9.44 ML 1.2 Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [05.01 km] Foça (İzmir)
        2026-09-22 03:15:28 39.27883 43.82433 6.73 ML 1.0 Çaldıran (Van)
        2026-09-22 03:14:06 38.79667 26.8355 10.19 ML 1.7 Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [05.60 km] Foça (İzmir)
        2026-09-22 03:11:41 38.79033 26.82967 10.05 ML 1.9 Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [04.88 km] Foça (İzmir)
        2026-09-22 03:08:40 38.0425 37.95133 7.39 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya)
        2026-09-22 03:08:27 38.79033 26.838 8.41 ML 1.7 Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [04.92 km] Foça (İzmir)
        2026-09-22 03:04:29 38.063 37.95933 9.71 ML 1.0 Doğanşehir (Malatya)
        2026-09-22 03:01:28 35.344 26.731 6.98 ML 2.1 Akdeniz - [163.16 km] Datça (Muğla)
        2026-09-22 02:58:47 38.98083 44.62217 5.96 ML 1.3 Chaldoran, West Azarbaijan (İran) - [37.88 km] Özalp (Van)
        2026-09-22 02:36:46 38.796 26.84433 7.13 ML 3.0 Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [05.48 km] Foça (İzmir)
        2026-09-22 02:22:18 36.99833 28.76667 7.01 ML 1.9 Köyceğiz (Muğla)
        2026-09-22 02:18:59 38.16183 38.25267 7.22 ML 0.9 Yeşilyurt (Malatya)
        2026-09-22 02:14:59 39.3335 42.0455 7.46 ML 1.3 Karaçoban (Erzurum)
        2026-09-22 01:56:51 38.29133 38.78917 5.31 ML 1.1 Pütürge (Malatya)
        2026-09-22 01:56:08 39.24267 28.95167 9.9 ML 1.0 Simav (Kütahya)
        2026-09-22 01:28:18 39.56633 42.83167 7.0 ML 1.2 Tutak (Ağrı)
        2026-09-22 01:17:30 39.19717 28.19933 6.82 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-09-22 01:02:47 37.76883 35.86367 6.99 ML 1.0 Feke (Adana)
        2026-09-22 00:54:12 37.7645 36.1425 7.02 ML 1.2 Saimbeyli (Adana)
        2026-09-22 00:24:58 37.78717 36.17883 7.04 ML 1.5 Saimbeyli (Adana)
        2026-09-22 00:19:49 35.35967 32.465 7.19 ML 1.7 Akdeniz
        2026-09-22 00:13:57 37.90817 27.11317 7.09 ML 1.4 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [12.01 km] Menderes (İzmir)
        2026-09-22 00:13:37 37.909 27.111 9.4 ML 1.3 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [11.94 km] Menderes (İzmir)

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN.

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        KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
        ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
        2026.09.22 05:58:29 40.7868 31.6177 6.6 -.- 2.0 -.- FASIL-(BOLU) İlksel
        2026.09.22 05:18:47 38.2007 38.4445 5.8 -.- 1.7 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
        2026.09.22 05:13:48 39.1727 28.1708 1.3 -.- 3.1 2.9 SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
        2026.09.22 05:03:03 37.8505 26.9665 6.3 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
        2026.09.22 04:56:16 40.1717 31.7652 5.0 -.- 2.2 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
        2026.09.22 03:41:44 36.2643 36.2653 2.3 -.- 2.2 -.- YESILOVA-(HATAY) İlksel
        2026.09.22 03:32:59 38.7787 26.8548 5.6 -.- 1.2 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
        2026.09.22 03:14:06 38.7865 26.8627 5.5 -.- 1.9 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
        2026.09.22 03:11:40 38.7912 26.8558 6.8 -.- 2.0 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
        2026.09.22 03:08:27 38.7782 26.8577 11.6 -.- 1.8 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
        2026.09.22 02:40:51 38.8008 26.8735 5.0 -.- 1.3 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
        2026.09.22 02:36:45 38.7947 26.8308 12.6 -.- 3.2 3.1 CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
        2026.09.22 02:14:59 39.3267 42.0660 13.7 -.- 1.4 -.- BUDAKLI-KARACOBAN (ERZURUM) İlksel
        2026.09.22 01:56:51 38.2760 38.7995 5.0 -.- 1.3 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
        2026.09.22 01:56:07 39.2528 28.9320 13.6 -.- 0.9 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
        2026.09.22 01:28:18 39.5905 42.8248 11.6 -.- 1.5 -.- KASONU-TUTAK (AGRI) İlksel
        2026.09.22 01:02:46 37.8043 35.8380 4.1 -.- 1.1 -.- YEREBAKAN-FEKE (ADANA) İlksel
        2026.09.22 00:24:58 37.7838 36.1285 12.0 -.- 1.4 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
        2026.09.22 00:19:46 35.1513 32.3285 25.8 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel

        KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

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