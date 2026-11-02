Ekim enflasyon beklentisi belli oldu! TÜİK Ekim ayı 2026 enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklenti ne yönde?
Ekim ayı enflasyon rakamları için gözler TÜİK'in açıklayacağı verilere çevrildi. Memur ve emekli zammından kira artış oranına kadar birçok kalemi etkileyecek ekim ayı enflasyonu öncesinde Merkez Bankası'nın yıl sonu tahmini de güncellendi. Peki, enflasyon beklentisi ne kadar oldu? İşte, 2026 TÜİK Ekim ayı enflasyon oranlarının açıklanacağı tarih ve saat…
Ekim ayı enflasyon verileri, milyonlarca memur, emekli ve kiracının yakından takip ettiği ekonomik göstergeler arasında yer alıyor. Açıklanacak TÜFE rakamları, ocak ayında maaşlara yapılacak zam hesaplamalarında ve kasım ayı kira artış oranının belirlenmesinde önem taşıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi ise ekim ayına ilişkin enflasyon beklentilerini ortaya koydu. Peki, 2026 TÜİK Ekim ayı enflasyon oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte, 2026 Ekim enflasyon verileri beklentisi…
EKİM AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 Ekim ayı enflasyon verilerini 3 Kasım 2026 Salı günü saat 10.00'da açıklayacak. Açıklanacak verilerle birlikte ekim ayında tüketici fiyatlarının aylık ve yıllık değişimi belli olacak.
TÜİK'in yayımlayacağı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri, yılın son iki ayına girilirken enflasyonun seyrini ortaya koyacak.
MERKEZ BANKASI EKİM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE KADAR?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını yayımladı. Reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 71 katılımcının yanıtlarıyla hazırlanan ankette, ekim ayı TÜFE artış beklentisi yükseldi.
Bir önceki anket döneminde yüzde 1,97 olan ekim ayı aylık enflasyon beklentisi, son ankette yüzde 2,11 olarak kaydedildi.
TÜFE'de yıl sonu artış beklentisi yüzde 29,61'den yüzde 29,63'e yükselirken 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 23,70'ten yüzde 23,89'a çıktı. 24 ay sonrası enflasyon beklentisi ise yüzde 18,32'den yüzde 17,94'e geriledi.
2026 YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ NE OLDU?
TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon tahmininin yanı sıra döviz kuru ve büyüme beklentileri de yer aldı.
TÜFE'de yıl sonu artış beklentisi yüzde 29,61'den yüzde 29,63'e yükselirken 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 23,70'ten yüzde 23,89'a çıktı. 24 ay sonrası enflasyon beklentisi ise yüzde 18,32'den yüzde 17,94'e geriledi.
EYLÜL AYI ENFLASYON RAKAMLARI NASILDI?
TÜİK'in açıkladığı son verilere göre, eylül ayında TÜFE bir önceki aya göre yüzde 1,84, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 24,32 ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,73 arttı.
On iki aylık ortalamalara göre enflasyon artışı ise yüzde 1,49 olarak kayıtlara geçti.
3 Kasım'da açıklanacak ekim ayı verileriyle birlikte aylık ve yıllık enflasyondaki değişim yeniden hesaplanacak.