Ekin Koç kimdir, kaç yaşında ve nereli? Muhtemel Aşk dizisinin yıldızı Ekin Koç rol aldığı dizi ve filmler nelerdir?
Son dönemde adından sıkça söz ettiren yapımlardan biri olan "Muhteşem Aşk", güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Dizide yer almasıyla merak konusu haline gelen başarılı oyuncu Ekin Koç, hem kariyeri hem de özel hayatıyla araştırılıyor. Peki, Muhteşem Aşk dizisinin dikkat çeken ismi Ekin Koç kimdir, kaç yaşında ve hangi projelerde rol aldı? İşte detaylar…
Son dönemde adından sıkça söz ettiren yapımlardan biri olan “Muhteşem Aşk”, güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Dizide yer almasıyla merak konusu haline gelen başarılı oyuncu Ekin Koç, hem kariyeri hem de özel hayatıyla araştırılıyor. Peki, Muhteşem Aşk dizisinin dikkat çeken ismi Ekin Koç kimdir, kaç yaşında ve hangi projelerde rol aldı? İşte detaylar…
EKİN KOÇ KİMDİR?
Ekin Koç, 21 Haziran 1992 tarihinde Antalya’nın Alanya ilçesinde dünyaya geldi. Eğitim hayatına İstanbul’da devam eden Koç, Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Oyunculuğa olan ilgisini erken yaşlarda keşfeden başarılı isim, bu alanda eğitim alarak kariyerine sağlam adımlarla başladı.
OYUNCULUK KARİYERİNE NASIL BAŞLADI?
Ekin Koç’un ekran yolculuğu, 2013 yılında yayınlanan “Sana Bir Sır Vereceğim” dizisiyle başladı. Bu projede canlandırdığı karakterle kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Ardından yer aldığı yapımlarla kariyer basamaklarını hızla tırmanan oyuncu, özellikle dönem dizileri ve dramatik rollerdeki başarısıyla öne çıktı.
ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER
Başarılı oyuncu Ekin Koç, kariyeri boyunca birçok önemli projede yer aldı. Bunlardan bazıları şu şekilde:
Sana Bir Sır Vereceğim
Benim Adım Gültepe
Muhteşem Yüzyıl: Kösem
Hayat Sırları
Bozkır
Uyanış: Büyük Selçuklu
Sinema tarafında da dikkat çeken yapımlarda rol alan Koç, performansıyla eleştirmenlerden tam not aldı.
MUHTEŞEM AŞK DİZİSİNDEKİ ROLÜ
Yeni proje “Muhteşem Aşk” ile yeniden ekranlara dönen Ekin Koç’un dizideki karakteri, hikâyenin merkezinde yer alıyor. Derinlikli ve çok katmanlı bir karaktere hayat veren oyuncu, performansıyla şimdiden sosyal medyada gündem olmayı başardı.