Ekin Koç kimdir, kaç yaşında ve nereli? Muhtemel Aşk dizisinin yıldızı Ekin Koç rol aldığı dizi ve filmler nelerdir?

Son dönemde adından sıkça söz ettiren yapımlardan biri olan “Muhteşem Aşk”, güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Dizide yer almasıyla merak konusu haline gelen başarılı oyuncu Ekin Koç, hem kariyeri hem de özel hayatıyla araştırılıyor. Peki, Muhteşem Aşk dizisinin dikkat çeken ismi Ekin Koç kimdir, kaç yaşında ve hangi projelerde rol aldı? İşte detaylar…