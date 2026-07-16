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        Haberler Bilgi Gündem EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN? ÖSYM 2026 EKPSS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? EKPSS tercih tarihleri belli oldu mu?

        EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN? ÖSYM 2026 EKPSS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? EKPSS tercih tarihleri belli oldu mu?

        2026 EKPSS sonuçlarının ÖSYM tarafından ilan edilmesinin ardından adayların gündemi tercih takvimine çevrildi. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılarak puanlarını öğrenen adaylar, kamu kurumlarında açılacak kadroları ve başvuru sürecinin ne zaman başlayacağını araştırıyor. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takviminde tercih dönemine ilişkin tarihler yer alırken, kılavuzun açıklanacağı gün de merakla bekleniyor. Peki, 2026 EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak ve adaylar tercih işlemlerini nasıl yapacak? İşte tercih sürecine ilişkin bilinmesi gereken ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Temmuz 2026 - 17:45 Güncelleme:
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        EKPSS’ye katılan adaylar için sonuçların açıklanmasıyla birlikte yeni gündem tercih süreci oldu. Kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar, yayımlanacak tercih kılavuzunda yer alacak kadroları, kontenjanları ve başvuru koşullarını yakından takip ediyor. ÖSYM’nin 2026 sınav takviminde tercih dönemine yer verilmesiyle gözler işlemlerin başlayacağı tarihe çevrildi. Peki, EKPSS tercihleri hangi gün başlayacak, başvurular nereden ve nasıl yapılacak? İşte 2026 EKPSS tercih sürecine ilişkin merak edilen ayrıntılar…

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        EKPSS 2026 TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        ÖSYM tarafından 19 Nisan’da gerçekleştirilen EKPSS’de adaylara, öğrenim durumları ve engel grupları dikkate alınarak hazırlanan Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri yöneltildi. Toplam 60 sorudan oluşan sınav için adaylara 60 dakika süre tanındı. Sınav sonuçları ise 14 Mayıs’ta erişime açıldı.

        2026 EKPSS tercih takvimine ilişkin henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Engelli kamu personeli atamalarının hangi tarihlerde gerçekleştirileceğine dair açıklamanın önümüzdeki haftalarda paylaşılması bekleniyor.

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        EKPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        ÖSYM'nin resmi duyurularına göre, 2026 EKPSS sonuçları 14 Mayıs 2026 Perşembe günü açıklandı.

        Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama sistemi olan https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebiliyor.

        ÖSYM 2026 EKPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

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        Bu sınavın sonuçları;

        A) Memur statüsünde personel istihdam eden;

        a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kurumlar ile döner sermayeli kuruluşlar, kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıklarına,

        b) İl özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı müessese, işletme ve döner sermayeli kuruluşlara,

        c) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Devlet memuru istihdam eden diğer kamu kuruluşlarına,

        B) İşçi statüsünde personel istihdam eden kamu kurum ve kuruluşlarına; engelli personel alımlarında kullanılacaktır.

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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