EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 2027: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekliye ek zam ve seyyanen zam gelecek mi?

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİNE GÖRE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

TCMB'nin Ağustos 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi'nde 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,43 olarak açıklandı. Temmuz-Aralık döneminde oluşması beklenen enflasyon ise yaklaşık yüzde 9,91 olarak hesaplanıyor.

Yüzde 9,91'lik artışın en düşük emekli aylığına da aynı oranda yansıtılması halinde, Temmuz 2026'dan itibaren 23 bin 552 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı yaklaşık 25 bin 886 TL seviyesine çıkabilir.

Ancak bu rakam kesinleşmiş bir maaş tutarı değil. En düşük emekli aylığının ayrıca kanunla artırılması halinde Ocak 2027'de ödenecek tutar farklı olabilir.ı halinde Ocak 2027'de ödenecek tutar farklı olabilir.