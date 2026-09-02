EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 2027: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekliye ek zam ve seyyanen zam gelecek mi?
Emekli maaş zammı ve emekliye seyyanen zamda son durum, milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yüzde 29,43'lük yıl sonu enflasyon beklentisine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak 2027'de yaklaşık yüzde 9,91'lik bir artış hesaplanıyor. Öte yandan memur emeklilerinin seyyanen zam talebiyle ilgili Anayasa Mahkemesi'ndeki hukuki süreç de yakından takip ediliyor. Peki, En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekliye ek zam ve seyyanen zam gelecek mi? İşte, 2027 Ocak en düşük emekli zammı ve emekliye ek zam son dakika gelişmeleri…
En düşük emekli maaşı zammı hesaplamaları ile emekliye ek zam beklentisi gündemdeki yerini koruyor. TCMB'nin Ağustos 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 29,43'lük yıl sonu enflasyon beklentisine göre yapılan hesaplamada, en düşük emekli maaşının yaklaşık 25 bin 886 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığının ise 34 bin 129 TL'ye çıkabileceği öngörülüyor. Öte yandan memur emeklilerinin seyyanen zam talebiyle ilgili Anayasa Mahkemesi'ndeki süreç de devam ediyor. Peki, Ocak 2027 emekli maaşı zammı ne kadar olacak, en düşük emekli maaşı kaç TL'ye çıkacak ve emekliye seyyanen zam gelecek mi?
YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİNE GÖRE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
TCMB'nin Ağustos 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi'nde 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,43 olarak açıklandı. Temmuz-Aralık döneminde oluşması beklenen enflasyon ise yaklaşık yüzde 9,91 olarak hesaplanıyor.
Yüzde 9,91'lik artışın en düşük emekli aylığına da aynı oranda yansıtılması halinde, Temmuz 2026'dan itibaren 23 bin 552 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı yaklaşık 25 bin 886 TL seviyesine çıkabilir.
Ancak bu rakam kesinleşmiş bir maaş tutarı değil. En düşük emekli aylığının ayrıca kanunla artırılması halinde Ocak 2027'de ödenecek tutar farklı olabilir.ı halinde Ocak 2027'de ödenecek tutar farklı olabilir.
MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI OCAK 2027'DE NE KADAR OLACAK?
Memur ve memur emeklilerinin Ocak 2027 maaş zammı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden farklı hesaplanıyor. Bu grupta enflasyon farkının yanı sıra toplu sözleşme zammı da maaş artışında belirleyici oluyor.
Yıl sonu enflasyonunun yüzde 29,43 olarak gerçekleşmesi halinde Temmuz-Aralık dönemindeki enflasyon yaklaşık yüzde 9,91 olacak. Bu durumda yüzde 7'lik toplu sözleşme artışının üzerinde yaklaşık yüzde 2,72 oranında enflasyon farkı oluşması bekleniyor. 2027'nin ilk 6 ayı için öngörülen yüzde 5'lik toplu sözleşme zammının da eklenmesiyle Ocak 2027'de toplam artışın yaklaşık yüzde 7,86 seviyesinde olması bekleniyor.
Temmuz 2026 itibarıyla 31 bin 643 TL olan en düşük memur emeklisi aylığı, bu hesaplamaya göre yaklaşık 34 bin 129 TL seviyesine çıkabilir.
EMEKLİYE SEYYANEN ZAM GELECEK Mİ?
Emekliye seyyanen zam beklentisi, memur emeklilerinin 2023 yılında görevdeki memurlara verilen 8 bin 77 TL'lik seyyanen artıştan yararlanamaması nedeniyle yeniden gündemde.
Söz konusu artışın memur emeklilerinin aylıklarına da yansıtılması talebiyle başlatılan hukuki süreç Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Ancak şu aşamada emekli memurlara seyyanen zam verilmesini kesinleştiren bir karar bulunmuyor.
AYM'DE SEYYANEN ZAM DAVASINDA SON DURUM
Anayasa Mahkemesi'nde devam eden seyyanen zam sürecinde 6 Ağustos 2026'da yeni bir gelişme yaşandı. Aynı konuyla ilgili yapılan ikinci bireysel başvurunun, daha önce açılan 2026/7162 numaralı dosyayla birleştirilmesine karar verildi.
Dosyaların birleştirilmesi, başvuruların birlikte değerlendirilmesi anlamına geliyor. Ancak bu karar, memur emeklilerine seyyanen zam yapılacağı yönünde kesinleşmiş bir karar niteliği taşımıyor. Nihai durum, AYM'nin davanın esasına ilişkin vereceği kararla netleşecek.
SEYYANEN ZAM DAVASI KİMLERİ KAPSIYOR?
Mevcut hukuki sürecin merkezinde memur emeklileri bulunuyor. Dava, 2023 yılında görevdeki memurlara verilen 8 bin 77 TL'lik seyyanen artışın emekli aylıklarına yansıtılmaması üzerinden yürütülüyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise mevcut AYM başvurusunun doğrudan kapsamında bulunmuyor. Bu nedenle söz konusu davanın sonucunun SSK ve Bağ-Kur emeklilerine otomatik olarak seyyanen zam hakkı sağlayacağına ilişkin kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.
MEMUR EMEKLİLERİNE GERİYE DÖNÜK ÖDEME YAPILACAK MI?
Seyyanen zam sürecinde memur emeklilerinin geçmiş dönem maaş farklarını alıp alamayacağı da merak ediliyor. Ancak mevcut aşamada geriye dönük ödeme yapılacağına ilişkin kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.
Olası bir ödemenin yapılıp yapılmayacağı, hangi dönemi kapsayacağı ve tutarının ne olacağı, Anayasa Mahkemesi'nin vereceği esas karar sonrasında netleşecek.
EMEKLİ MAAŞI ZAMMI İÇİN GÖZLER OCAK 2027'DE
Emekli maaşlarına ilişkin beklentiler hem enflasyon hesabı hem de seyyanen zam davası nedeniyle yakından takip ediliyor. TCMB'nin yüzde 29,43'lük yıl sonu enflasyon beklentisine göre yapılan hesaplamada en düşük emekli aylığının 25 bin 886 TL, en düşük memur emeklisi aylığının ise 34 bin 129 TL seviyesine çıkabileceği öngörülüyor.
Ancak söz konusu rakamların tahmini olduğu, kesin maaş artışlarının yıl sonu enflasyon verileri ve yapılabilecek yasal düzenlemeler sonrasında netleşeceği unutulmamalı. Seyyanen zam konusunda ise gözler Anayasa Mahkemesi'nin vereceği kararda.