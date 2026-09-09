EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI YENİLENDİ! İş Bankası, Ziraat Akbank... 2026 Eylül En yüksek emekli promosyon veren banka hangisi ve ne kadar?
Eylül ayı itibariyle emekli promosyon kampanyası güncellendi. Maaşını en yüksek promosyon veren bankaya taşımak isteyen vatandaşlar Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Denizbank, Garanti, Yapı Kredi gibi bankaların promosyon tutarını araştırıyor. Devlet ve kamu sunulan ek koşullar, avantajlar ve promosyon tutarları değişiyor. SSK Bağkur emeklilerine 30 bin TL'ye varan ödeme imkanı sunuluyor. Peki emekli promosyon veen banka hangisi ve ne kadar veriyor? İşte, Eylül 2026 banka banka emekli promosyon kampanyasında son durum
Emekli promosyon tutarı yenilendi. Eylül 2026 emekli promosyonu bankalar tarafından güncellendi. Emekli promosyonundan yararlanmak isteyenlerin, aylıklarını 3 yıl boyunca ilgili bankadan alacaklarını taahhüt ederek bankaya başvurmaları ve promosyon taahhütnamesini imzalamaları gerekiyor. Bu noktada en yüksek emekli promosyonu veren bankalar merak ediliyor. Kampanyalara göre toplam promosyon ve ek ödül tutarları 30 bin TL bandına çıkabiliyor. Peki en yüksek emekli promosyon veren banka hangisi? İşte, 2206 emekli promosyon tutarları ve tüm detaylar
AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU
Akbank'ın Eylül kampanyasında SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı maaşını bankaya taşıyan emeklilere 15 bin TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuluyor.
Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında maaşını Akbank'a taşıyarak promosyon başvurusu yapması ve maaşını üç yıl boyunca bankadan alma taahhüdünde bulunması gerekiyor. Mevcut müşteriler de promosyon taahhütlerini yenileyerek kampanyadan yararlanabiliyor
ING EMEKLİ PROMOSYONU
ING'de emekli maaşını bankaya taşıyan SGK emeklileri maaş tutarlarına göre 15 bin TL'ye varan koşulsuz nakit promosyon kazanabiliyor.
Banka tarafından sunulan ek nakit promosyon şartlarının da karşılanması durumunda toplam emekli maaş promosyonu 32 bin TL'ye kadar yükselebiliyor.
DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU
DenizBank'ın kampanyası 30 Eylül 2026'ya kadar devam ediyor. Kampanyadan yeni hesap açarak emekli maaşını bankaya taşıyan ve üç yıl maaş alma taahhüdü verenler ile mevcut taahhüdü kampanya döneminde sona eren müşteriler yararlanabiliyor.
Ek ürün avantajlarıyla birlikte maaşı 9 bin 999 TL'ye kadar olanlara 20 bin TL, 10 bin-14 bin 999 TL arasında olanlara 24 bin TL, 15 bin-19 bin 999 TL arasında olanlara 27 bin TL, 20 bin TL ve üzerinde maaş alanlara ise 30 bin TL'ye kadar ödeme yapılabiliyor.
QNB
Net maaşı 9.999 TL'ye kadar olanlara 8.500 TL, 10.000-14.999 TL arasına 13.500 TL, 15.000-19.999 TL arasına 16.500 TL, 20.000 TL ve üzerinde maaş alanlara ise ek şartsız 20.000 TL nakit promosyon sağlıyor.
ŞEKERBANK
Şekerbank'ın kampanyasında nakit promosyonun yanı sıra vadesiz hesap, kredi kartı, sigorta, Kredili Mevduat Hesabı ve otomatik fatura talimatlarına bağlı ek ödüller bulunuyor.
En yüksek maaş grubunda ödemeler şöyle:
0-9.999 TL: 23.000 TL
10.000-14.999 TL: 26.000 TL
15.000-19.999 TL: 32.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 35.000 TL
Kampanyadan yararlanmak için bazı ek ürün ve hizmet koşullarının yerine getirilmesi gerekiyor.
İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON
İş Bankası, 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında emekli maaşını bankaya taşıyan veya mevcut promosyon taahhüdünü yenileyen SGK emeklilerine 15 bin TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuyor.
Buna ek olarak belirli kampanyalardan yararlanılması halinde 10 bin TL'ye varan ek promosyon ve ödül imkanı bulunuyor. İlk kez iki otomatik fatura ödeme talimatı verenlere 1.000 TL MaxiPuan, ilk kez bireysel kredi kartı başvurusu yapan ve gerekli harcama şartını sağlayanlara ise 9.000 TL MaxiPuan fırsatı sunuluyor.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.
MAAŞ TUTARINA GÖRE ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ
Maaş tutarı;
0 TL-9.999,99 TL arasında olanlara 5.000 TL,
10.000 TL - 14.999,99 TL arasında olanlara 8.000 TL,
15.000 TL - 19.999,99 TL arasında olanlara 10.000 TL,
20.000 TL ve üzeri olanlara 12.000 TL promosyon ödemesi yapmaktadır.
HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU
Brüt Maaş Tutarı Ödenecek Promosyon Tutarı
10.000 TL - 14.999,99 TL 8.000 TL
15.000 TL - 19.999,99 TL 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri 12.000 TL