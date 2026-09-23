Emekli promosyon kampanyası Eylül 2026: En yüksek emekli promosyon veren banka hangisi ve ne kadar?

ŞEKERBANK

Toplam Kazanım: 35.000 TL

0 - 9.999 TL arasında maaş alan emekliler 5.000 TL nakit promosyon ödemesi alıyor. Vadesiz hesap 1.000 TL, Kredi Kartı (Bonus) 5.000 TL, Sigorta 5.000 TL, KMH 4.000 TL, 2 Fatura Talimatı 3.000 TL olmak üzere toplamda 18.000 TL ek ödeme sunuluyor. Nakit maaş promosyonu ile bu tutar 23 bin TL'ye yükseliyor.

10.000 TL - 14.999 TL arasında maaş alan emekliler 8.000 TL nakit promosyon ödemesi alıyor. Vadesiz hesap 1.000 TL, Kredi Kartı (Bonus) 5.000 TL, Sigorta 5.000 TL, KMH 4.000 TL, 2 Fatura Talimatı 3.000 TL olmak üzere toplamda 18.000 TL ek ödeme sunuluyor. Nakit maaş promosyonu ile bu tutar 26 bin TL'ye yükseliyor.

15.000 TL - 19.999 TL arasında maaş alan emekliler 10.000 TL nakit promosyon ödemesi alıyor. Vadesiz hesap 5.000 TL, Kredi Kartı (Bonus) 5.000 TL, Sigorta 5.000 TL, KMH 4.000 TL, 2 Fatura Talimatı 3.000 TL olmak üzere toplamda 22.000 TL ek ödeme sunuluyor. Nakit maaş promosyonu ile bu tutar 32 bin TL'ye yükseliyor.

20.000 TL ve Üzeri maaş alan emekliler 12.000 TL nakit promosyon ödemesi alıyor. Vadesiz hesap 6.000 TL, Kredi Kartı (Bonus) 5.000 TL, Sigorta 5.000 TL, KMH 4.000 TL, 2 Fatura Talimatı 3.000 TL olmak üzere toplamda 23.000 TL ek ödeme sunuluyor. Nakit maaş promosyonu ile bu tutar 35 bin TL'ye yükseliyor.