Emekli promosyon kampanyası Eylül 2026: En yüksek emekli promosyon veren banka hangisi ve ne kadar?
Eylül ayında emekli promosyon kampanyası yakından takip ediliyor. Kamu ve devlet bankasında emekli maaş promosyon şartları ve tutarları değişiyor. Bazı bankalarda promosyon 30 bin TL'ye kadar çıktı. 3 yıl boyunca aynı bankadan maaş alma taahhüdü veren emekliler, onay sürecinin ardından nakit ödemelerini hesabında görebiliyorlar. Emekliler, farklı bankaların tekliflerini karşılaştırarak kendileri için en uygun seçeneği belirleyebiliyor. Bu noktada Garanti Bankası, Ziraat, ING, İş Bankası, Akbank ve diğer bankaların emekli promosyon tutarları merak ediliyor. Peki en yüksek promosyonu hangi banka ne kadar veriyor? Emekli promosyon veren bankalar hangisi? İşte, 2026 emekli promosyon veren bankalarda son durum
Emekli banka promosyonu binlerce emeklinin gündeminde yer alıyor. Emekli maaşlarını farklı bir bankaya taşımaları halinde ilgili bankanın belirlediği tutar üzerinden promosyon alacak olan emekliler, kendileri için en doğru ve en iyi ücreti veren bankayı tercih edebiliyor. En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi sorusu eylül ayı ile birlikte merak ediliyor. Peki, emekli promosyon veren bankalar hangisi ve ne kadar veriyor? İşte, 2026 emekli promosyon veren bankalar
YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU
Yapı Kredi Bankası da promosyon miktarını güncelledi. Bankadan yapılan açıklama şöyle:
SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 30.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.
Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL; 10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL; 20.000 TL’ nin üzerindeyse 15.000 TL promosyon ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek nakit ödül ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile (ek kart ve sanal kartlar dahil değildir) toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek ödül ödenir.
GARANTİ EMEKLİ PROMOSYON 2026 KAMPANYASI
Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 30 Eylül 2026’dır. Banka Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.
"Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatından yararlanın! 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon, Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus kazanabilirsiniz!"
İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU!
İş Bankası "SGK Emeklisi Müşterilerimize Özel 25.000 TL’ye Varan Emekli Promosyonu" duyurusuyla promosyon miktarlarını güncellediğini duyurdu. Bankanın açıklaması şöyle:
"Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası'ndan alan müşterilere özel 15.000 TL' ye varan nakit promosyon fırsatı!
Üstelik 10.000 TL'ye varan ek promosyon, Maximum Kart'ı yıllık ücret ödemeden kullanma, diğer banka ATM'lerinden ücretsiz nakit çekebilme, ücretsiz para transferi, indirimli faiz oranlarıyla Ek Hesap ve daha birçok ayrıcalık emekli maaş promosyonu ile birlikte İş Bankası'nda!"
"1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında emekli maaşını Bankamızdan almak için yeni talimat veren SGK Emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) promosyon taahhüdü vermeleri durumunda Emekli Promosyon kampanyasından yararlanabilecektir. Halihazırda emekli maaşını Bankamızdan alan SGK Emeklilerinden; 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında promosyon taahhüdü verenler/ promosyon taahhüdünü yenileyenler Emekli Promosyon kampanyasından yararlanabilecektir."
DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU
DenizBank "Emeklilere 18 bin TL’ye Varan Nakit Promosyon!" duyurusu ile 2026 yılı için promosyon miktarını duyurdu.
"12.000 TL'ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren Kredili Mevduat Hesabı, 2 adet Otomatik Fatura Talimatı ve aktif Kredi Kartımızı kullanan emeklilere maaş tutarına göre 18.000 TL'ye varan ek promosyon fırsatı sunulmaktadır. Maaş tutarına ve ürün sahipliğine göre ödenecek promosyon tutarları kampanya şartlarına aşağıda ulaşabilirsiniz."
ŞEKERBANK
Toplam Kazanım: 35.000 TL
0 - 9.999 TL arasında maaş alan emekliler 5.000 TL nakit promosyon ödemesi alıyor. Vadesiz hesap 1.000 TL, Kredi Kartı (Bonus) 5.000 TL, Sigorta 5.000 TL, KMH 4.000 TL, 2 Fatura Talimatı 3.000 TL olmak üzere toplamda 18.000 TL ek ödeme sunuluyor. Nakit maaş promosyonu ile bu tutar 23 bin TL'ye yükseliyor.
10.000 TL - 14.999 TL arasında maaş alan emekliler 8.000 TL nakit promosyon ödemesi alıyor. Vadesiz hesap 1.000 TL, Kredi Kartı (Bonus) 5.000 TL, Sigorta 5.000 TL, KMH 4.000 TL, 2 Fatura Talimatı 3.000 TL olmak üzere toplamda 18.000 TL ek ödeme sunuluyor. Nakit maaş promosyonu ile bu tutar 26 bin TL'ye yükseliyor.
15.000 TL - 19.999 TL arasında maaş alan emekliler 10.000 TL nakit promosyon ödemesi alıyor. Vadesiz hesap 5.000 TL, Kredi Kartı (Bonus) 5.000 TL, Sigorta 5.000 TL, KMH 4.000 TL, 2 Fatura Talimatı 3.000 TL olmak üzere toplamda 22.000 TL ek ödeme sunuluyor. Nakit maaş promosyonu ile bu tutar 32 bin TL'ye yükseliyor.
20.000 TL ve Üzeri maaş alan emekliler 12.000 TL nakit promosyon ödemesi alıyor. Vadesiz hesap 6.000 TL, Kredi Kartı (Bonus) 5.000 TL, Sigorta 5.000 TL, KMH 4.000 TL, 2 Fatura Talimatı 3.000 TL olmak üzere toplamda 23.000 TL ek ödeme sunuluyor. Nakit maaş promosyonu ile bu tutar 35 bin TL'ye yükseliyor.
AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2026
Bankadan yapılan açıklama şu şekilde:
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında Akbank’a taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan almayı taahhüt ederek veya mevcut promosyon taahhüdünüzü yenileyerek 15.000 TL’ye varan nakit promosyondan faydalanabilirsiniz.
ING EMEKLİ PROMOSYON
SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit emekli promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 32.000 TL'ye varan emekli maaş promosyonu kazanabilirsiniz.
TÜRKİYE FİNANS EMEKLİ BANKA PROMOSYON
Türkiye Finans, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine maaş tutarına göre değişen oranlarda nakit promosyon ve bonus fırsatı sunuyor. Kampanya kapsamında 0-9.999 TL arasında maaş alan emeklilere 18 bin TL, 10.000-14.999 TL arasında maaş alanlara 23 bin 500 TL, 15.000-19.999 TL arasında maaş alanlara 27 bin TL, 20 bin TL ve üzeri maaş alanlara ise 32 bin TL'ye varan ödeme imkanı sağlanıyor.
Banka ayrıca emekli yakınlarını Türkiye Finans'a yönlendiren müşterilerine 5 bin TL'ye varan nakit ödül fırsatı sunuyor. Toplam ödeme tutarı, maaş grubuna ve kampanya koşullarına göre değişiyor.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ BANKA PROMOSYONU
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası'ndan alan emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.
Maaş Tutarı;
0 TL-9.999,99 TL arasında olanlara 5.000 TL,
10.000 TL - 14.999,99 TL arasında olanlara 8.000 TL,
15.000 TL - 19.999,99 TL arasında olanlara 10.000 TL,
20.000 TL ve üzerinde olanlara 12.000 TL promosyon ödenmektedir.