Emekli promosyon kampanyası son durum: Akbank, Denizbank, Ziraat Bankası... Ekim 2026 en yüksek emekli promosyon veren banka hangisi ve şartları neler?

EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?

Emekliler ise 3 yılda bir verilen maaş promosyonunun senede bir verilmesini istiyor. Emekliler emekli maaşlarını istedikleri bankadan alabiliyorlar. Banka da maaşını kendisinden çekmeyi taahhüt eden emeklilere emekli maaşı tutarına göre banka promosyonu veriyor. Maaşlarını taşımak isteyenler bankaya bildirim yapmak zorunda. Bildirim banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Taahhüt süresi dolmadan da banka değişikliği yapılabiliyor. Ancak mevcut bankada kalınan sürenin promosyonu emeklide kalıyor, kalanını ise iade ediliyor.