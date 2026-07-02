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        Haberler Bilgi Gündem EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI 2026 || Emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşı zammı Temmuz 2026 oranı ne kadar olacak?

        EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI 2026 || Emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşı zammı Temmuz 2026 oranı ne kadar olacak?

        Temmuz ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca emeklinin gözü, maaşlara yapılacak zam oranlarına çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yılda iki kez olmak üzere 6 aylık enflasyon verilerine göre maaş artışı alıyor. Nitekim 2026 yılının Ocak ayında emeklilere yüzde 12,19 oranında zam yapılmıştı. Şimdi ise gözler, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak Haziran ayı enflasyon verisine çevrilmiş durumda. Bu verinin netleşmesiyle birlikte Temmuz ayında uygulanacak zam oranı da kesinlik kazanacak ve emeklilerin yeni maaşları belli olacak. Peki, emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşı zammı Temmuz 2026 oranı ne kadar olacak? Emekli maaşları ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 2026-07-02 02:05:49 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Temmuz ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca emeklinin gözü, maaşlara yapılacak zam oranlarına çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yılda iki kez olmak üzere 6 aylık enflasyon verilerine göre maaş artışı alıyor. Nitekim 2026 yılının Ocak ayında emeklilere yüzde 12,19 oranında zam yapılmıştı. Şimdi ise gözler, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak Haziran ayı enflasyon verisine çevrilmiş durumda. Bu verinin netleşmesiyle birlikte Temmuz ayında uygulanacak zam oranı da kesinlik kazanacak ve emeklilerin yeni maaşları belli olacak. Peki, emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşı zammı Temmuz 2026 oranı ne kadar olacak? Emekli maaşları ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

        2

        5 AYLIK KESİNLEŞEN ZAM ORANLARI

        SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 5 aylık enflasyon verisi netleşti ve bu dönemdeki artış oranı yüzde 16,60 olarak kayıtlara geçti. Açıklanan bu veri, Temmuz ayında yapılacak maaş zammının hesaplanmasında belirleyici unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

        3

        EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

        Haziran ayı enflasyonunun yüzde 1,36 seviyesinde gerçekleşmeseni durumunda, Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine uygulanacak toplam maaş artışı yüzde 18,19’a ulaşacak. Bu oran, 6 aylık enflasyon verilerinin tamamlanmasıyla birlikte kesinlik kazanacak zam hesaplamalarında önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

        4

        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

        En düşük emekli maaşı şu anda 20.000 TL seviyesinde ödenirken, yüzde 18,19 oranında gerçekleşmesi beklenen zam sonrasında bu tutarın 23.638 TL’ye yükselmesi öngörülüyor. Ancak geçmiş dönemlerde olduğu gibi, taban maaşın ek bir düzenlemeyle 25 bin TL seviyesine çıkarılabileceği de kulislerde konuşuluyor. Öte yandan Ocak ayında yapılan yüzde 12,19’luk artışla birlikte 18.939 TL’ye yükselen en düşük emekli maaşı, daha sonra yapılan düzenleme ile 20.000 TL seviyesine güncellenmişti.

        5

        EMEKLİ MAAŞ TAHMİNİ HESAPLAMA TABLOSU

        Mevcut Maaş Zam Oranı Zamlı Maaş

        ₺20.000,00 %17,81 ₺23.562,00

        ₺21.000,00 %17,81 ₺24.740,10

        ₺22.000,00 %17,81 ₺25.918,20

        ₺23.000,00 %17,81 ₺27.096,30

        ₺24.000,00 %17,81 ₺28.274,40

        ₺25.000,00 %17,81 ₺29.452,50

        ₺26.000,00 %17,81 ₺30.630,60

        ₺27.000,00 %17,81 ₺31.808,70

        ₺28.000,00 %17,81 ₺32.986,80

        ₺29.000,00 %17,81 ₺34.164,90

        ₺30.000,00 %17,81 ₺35.343,00

        ₺31.000,00 %17,81 ₺36.521,10

        ₺32.000,00 %17,81 ₺37.699,20

        ₺33.000,00 %17,81 ₺38.877,30

        ₺34.000,00 %17,81 ₺40.055,40

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