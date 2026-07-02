Temmuz ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca emeklinin gözü, maaşlara yapılacak zam oranlarına çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yılda iki kez olmak üzere 6 aylık enflasyon verilerine göre maaş artışı alıyor. Nitekim 2026 yılının Ocak ayında emeklilere yüzde 12,19 oranında zam yapılmıştı. Şimdi ise gözler, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak Haziran ayı enflasyon verisine çevrilmiş durumda. Bu verinin netleşmesiyle birlikte Temmuz ayında uygulanacak zam oranı da kesinlik kazanacak ve emeklilerin yeni maaşları belli olacak. Peki, emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşı zammı Temmuz 2026 oranı ne kadar olacak? Emekli maaşları ile ilgili tüm detaylar haberimizde.