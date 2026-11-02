EMEKLİ ZAMMI 2027 OCAK HESAPLAMA: 3 farklı tahmin! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak, emekliye refah payı gelecek mi?

OCAK 2027'DE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Ocak ayında yapılacak zamla birlikte en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı da merak ediliyor. Mevcut 23 bin 552 TL seviyesindeki en düşük emekli aylığına, anketlerin işaret ettiği yüzde 10,08 ile yüzde 10,45 arasındaki artış oranlarının uygulanması halinde tutar yaklaşık 25 bin 926 TL ile 26 bin 13 TL arasında değişiyor.

Ancak bu rakamlar henüz kesinleşmedi. En düşük emekli aylığına yapılacak artışın uygulanabilmesi için yasal düzenleme gerekiyor.