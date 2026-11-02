EMEKLİ ZAMMI 2027 OCAK HESAPLAMA: 3 farklı tahmin! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak, emekliye refah payı gelecek mi?
2027 Ocak emekli zammı son dakika gelişmeleri milyonlarca emekli tarafından yakından takip ediliyor. 3 aylık enflasyon verisine göre SSK ve Bağ-Kur emeklisinin alacağı zam yüzde 5,57 olarak kesinleşti. Ekim ayı enflasyon verileri, 3 Kasım'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Böylece emekli maaş zammı için tablo yeniden şekillenecek. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekliler için yeni bir düzenleme yapılacağını duyurmuştu. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre; emekli maaşlarına yapılacak artışın yanı sıra refah payı eklenmesi de değerlendirilecek. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak, emekliye refah payı yapılacak mı? İşte, Emekli zammı 2027 Ocak hesaplama tablosu…
2027 Ocak emekli maaşı zammı, kasım ayına girilmesiyle birlikte milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gündeminde ilk sıralara yerleşti. TÜİK’in açıkladığı temmuz, ağustos ve eylül enflasyon verileriyle zam hesabında ilk üç ay geride kaldı. Ekim enflasyonunun açıklanmasına kısa süre kala Merkez Bankası, Finansal Kurumlar Birliği ve AA Finans anketlerinden emekli maaşlarına ilişkin yeni tahminler geldi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekliler için yeni bir düzenleme yapılacağını açıklaması akıllara refah payını getirdi. Buna göre enflasyon artışına yüzde 10 ila 20 arasında bir refah payı eklenmesi beklentiler arasında. Peki, SSK ve Bağ-Kur emekli zammı ne kadar olacak? 2027 Ocak en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, emekliye refah payı verilecek mi? İşte merak edilen ayrıntılar…
2027 OCAK EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Milyonlarca emeklinin ocak ayında alacağı zam oranına ilişkin hesaplamalar şekillenmeye başladı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre; temmuz ayında enflasyon yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84 ve eylülde yüzde 1,84 oldu. Böylece temmuz-eylül dönemindeki üç aylık enflasyon yüzde 5,57 olarak hesaplandı.
SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yapılacak kesin zam oranı, Ekim, kasım ve aralık enflasyonlarının açıklanmasıyla birlikte belli olacak.
EMEKLİ ZAMMINDA ÜÇ AYRI TAHMİN ORTAYA ÇIKTI
Ocak 2027 maaş artışlarına ilişkin üç farklı anketten dikkat çeken sonuçlar geldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Finansal Kurumlar Birliği (FKB) ve AA Finans tarafından açıklanan enflasyon beklentileri, emekli maaşlarına yapılabilecek artışa ilişkin yeni hesaplamaları gündeme taşıdı.
Merkez Bankasının Piyasa Katılımcıları Anketi'nde 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,63 olarak kaydedildi. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 10,08, memur emeklilerinin ise yüzde 8,02 oranında zam alabileceği hesaplanıyor.
FKB anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 30,06 olurken emekli zammı tahmini yüzde 10,45'e yükseldi.
AA Finans anketi ise SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 10,09, memur emeklileri için yüzde 8,03 oranına işaret etti.
OCAK 2027'DE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Ocak ayında yapılacak zamla birlikte en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı da merak ediliyor. Mevcut 23 bin 552 TL seviyesindeki en düşük emekli aylığına, anketlerin işaret ettiği yüzde 10,08 ile yüzde 10,45 arasındaki artış oranlarının uygulanması halinde tutar yaklaşık 25 bin 926 TL ile 26 bin 13 TL arasında değişiyor.
Ancak bu rakamlar henüz kesinleşmedi. En düşük emekli aylığına yapılacak artışın uygulanabilmesi için yasal düzenleme gerekiyor.
2027 OCAK ZAMMIYLA EMEKLİ MAAŞLARI KAÇ TL OLACAK?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için öngörülen yüzde 10,08 ile yüzde 10,45 arasındaki zam tahminlerine göre farklı maaş tutarlarında ortaya çıkan hesaplamalar şöyle:
Mevcut maaş %10,08 zamla %10,45 zamla
25.000 TL 27.520 TL 27.613 TL
30.000 TL 33.024 TL 33.135 TL
35.000 TL 38.528 TL 38.658 TL
40.000 TL 44.032 TL 44.180 TL
45.000 TL 49.536 TL 49.703 TL
50.000 TL 55.040 TL 55.225 TL
EKİM AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2027 Ocak emekli zammında belirleyici olacak dördüncü veri için geri sayım başladı. TÜİK, ekim ayı enflasyon rakamlarını 3 Kasım 2026 Salı günü saat 10.00'da açıklayacak. Böylece temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarını kapsayan dört aylık birikimli enflasyon netleşecek.
Kasım ve aralık aylarına ait verilerin de açıklanmasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin altı aylık enflasyona dayalı zam oranı kesinleşecek.
EMEKLİYE REFAH PAYI VEYA EK ZAM YAPILACAK MI?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta yapılan Kabine toplantısının ardından "İnşallah 2027 bütçesinde başımızın tacı olan emeklilerimizin durumunu biraz daha iyileştirecek mali imkanları oluşturuyoruz. Bunun için ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeyi adalet ve hakkaniyet çerçevesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin de takdiriyle sene sonuna kadar hayata geçirmeyi ümit ediyoruz” açıklamasında bulunmuştu. Bu kapsamda, düzenlemenin hangi esaslara göre yapılacağına yönelik çalışmalar sürüyor.
AK Parti Grubu’nda yürütülen ve henüz taslak halindeki çalışmalarda, emekliler için belirlenecek yaş aralıklarına göre refah payı artışı veya seyyanen zam yapılması gündeme geldi. Yaş arttıkça refah payı veya seyyanen zammın daha yüksek tutulması planlanıyor.
65 YAŞ ÜSTÜNE DAHA FAZLA ARTIŞ YAPILMASI DEĞERLENDİRİLİYOR
AK Partili yetkililer, yaş aralıkları olarak 65 veya 60 sınırlarının kıstas alınabileceğini, ancak özellikle 65 yaş üstündekilere daha yüksek oranda refah payı veya seyyanen artış yapılmasının düşünüldüğünü bildirdi. Yetkililer, bunun için Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) kapsamında bölgesel olarak tüm emeklilerin yaşı ve prim gün sayısına göre bir çalışma yapılacağını ifade etti.
AK Partili kurmaylar 65 yaş altında emekli olan birçok kişinin çalıştığına işaret ederek, iyileştirmenin bu yaş grubunun üstündekilere yapılmasının daha önemli olduğunu, yaş kıstasları üzerinde çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Yetkililer, çalışma hayatında olan ve olmayanların ayrılacağını belirtti.
Refah payı veya seyyanen artışın, emekli maaşlarına ocakta yapılacak artışa ek olarak yapılacağı belirtildi.
“KADEMELİ EMEKLİLİK” GÜNDEMDE YOK
Kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmanın ise şu anda söz konusu olmadığı belirtildi. Yetkililer, “Emeklilik sistemine normal işleyişin dışında bir yük getirdiğinizde bunun karşılığını bütçeye koymanız lazım. EYT’nin 2025 yılında 1 trilyon 300 milyar lira yükü oldu. Bütçe dengesi içinde ödeniyor bunlar tamam ama başka ihtiyaç olduğunda, kademeli emeklilik istendiğinde bundan dolayı yapamıyorsunuz çünkü bunun sürdürülebilirliği konusunda ciddi sıkıntılar yaşanır” şeklinde konuştu.
YILMAZ: BÜTÇEYİ HAZIRLADIK
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bütçenin geneli üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.
Türkiye ekonomisinin sağlam temeller üzerinde ilerlediğini belirten Yılmaz, "Kim ne derse desin, Türkiye ekonomisi yoluna sağlıklı şekilde devam ediyor. Ekonomimizin temelleri sağlam. Dünyadaki büyüme yüzde 3,5 iken bizim büyümemiz yüzde 5 oldu." dedi.
2027 yılı bütçesinde emeklilere öncelik verdiklerini vurgulayan Yılmaz, "2027 bütçemizde emeklilerimizi önceliklendirdik. Emeklilerimize enflasyonla gelecek artışın da üzerinde bir imkan sağlamayı esas alarak bu bütçeyi hazırladık." ifadelerini kullandı.
Emeklilere yönelik yeni bir düzenleme üzerinde çalışıldığını açıklayan Yılmaz, "Genel anlamda emeklilerimize dönük teknik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Henüz tamamlamış değiliz. Alternatifleri dikkatle değerlendiriyoruz. Hakkaniyeti ve adaleti gözeten bir yaklaşımla emeklilerimizin daha iyi koşullara kavuşması için tüm gayretimizi göstereceğiz, imkanlarımızı kullanacağız. Teknik çalışmalar devam ediyor. Bütçe çalışmaları bittikten sonra teknik çalışmaları olgunlaştırıp bu çalışmayı Meclis'e getireceğiz." diye konuştu.