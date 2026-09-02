EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI OCAK 2027'DE NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli maaşı için şu an kesinleşmiş bir Ocak 2027 tutarı bulunmuyor. Mevcut 23 bin 552 TL'lik taban aylığın yeni yılda artırılması halinde yeni tutar, yasal düzenleme ve açıklanacak zam oranına göre belirlenecek.

Örneğin yalnızca hesaplama amacıyla yüzde 10'luk bir artış uygulanması halinde 23 bin 552 TL yaklaşık 25 bin 907 TL olur. Yüzde 15'lik artışta ise tutar yaklaşık 27 bin 085 TL seviyesine çıkar. Bu rakamlar resmi maaş tahmini değil, farklı zam oranlarının mevcut taban aylığa uygulanmasıyla oluşturulan örnek hesaplamalardır.