SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNE SEYYANEN ZAM VAR MI?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri açısından ise durum farklı. AYM'de devam eden başvuru, doğrudan 2023 yılında memur emeklilerine yansıtılmayan seyyanen ödeme konusuyla ilgili olduğu için SSK ve Bağ-Kur emeklilerini otomatik olarak kapsamıyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ayrıca seyyanen zam yapılmasını sağlayan yürürlüğe girmiş yeni bir düzenleme bulunmuyor. Bu grupları da kapsayan yeni bir artış için ayrıca yasal düzenleme yapılması gerekiyor.