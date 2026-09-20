Emekliye ek zam yapılacak mı? 2026 SSK, Bağ-Kur, memur emeklisine seyyanen zam var mı, AYM kararı ne zaman açıklanacak?
Milyonlarca emeklinin gözü, maaşlarda yeni bir artış yapılıp yapılmayacağına çevrildi. Temmuz 2026 döneminde yapılan zamların ardından özellikle düşük aylık alan emekliler, ek zam ve seyyanen zam konusunda yeni bir düzenleme beklemeye başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yanı sıra Emekli Sandığı ve memur emeklileri de gündemdeki gelişmeleri yakından takip ediyor. Anayasa Mahkemesi'nde devam eden süreç ise özellikle memur emeklileri açısından seyyanen ödeme tartışmasını yeniden gündeme taşıdı. Peki emekliye ek zam gelecek mi, 2026 Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisine seyyanen zam var mı? İşte emekli ek zam konusunda yaşanan son gelişmeler...
Emekliye seyyanen zam konusunda yaşanan son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları 6 aylık enflasyon farkına göre artırılırken memur emeklilerinin maaşlarında toplu sözleşme ve enflasyon farkı esas alındı. Bunun yanında memur emeklilerinin 2023 yılında kapsam dışında bırakıldığı 8 bin 77 TL'lik seyyanen ödeme için yürütülen hukuki süreç de yakından takip ediliyor. Anayasa Mahkemesi'nin ağustos ayında dosyaların birleştirilmesine yönelik aldığı karar, yeni bir seyyanen zam yapıldığı anlamına gelmiyor. Peki emekliye ek zam gelecek mi, 2026 Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisine seyyanen zam var mı? İşte 2026 emekliye ek zam ve seyyanen zam konusunda son durum...
EMEKLİYE EK ZAM GELECEK Mİ?
2026 yılı içerisinde emekli maaşlarına yeni bir ek zam veya tüm emeklileri kapsayan seyyanen artış yapılacağına ilişkin kesinleşmiş bir düzenleme bulunmuyor. Temmuz ayında uygulanan zamların ardından emeklilerin gözü yeni bir kanuni düzenleme veya hükümet tarafından yapılacak açıklamalara çevrilmiş durumda.
2026 MEMUR EMEKLİSİNE SEYYANEN ZAM VAR MI?
Memur emeklileri açısından gündemin merkezinde Anayasa Mahkemesi'ndeki dava bulunuyor. Sürecin temelinde, 2023 yılında görevde bulunan memurlara verilen 8 bin 77 TL tutarındaki seyyanen ödemenin memur emeklilerinin aylıklarına da yansıtılması talebi yer alıyor.
AYM, 6 Ağustos 2026'da yapılan başvurulardan birinin daha önce açılan dosyayla birleştirilmesine karar verdi. Ancak bu karar, memur emeklilerine seyyanen zam yapılmasına yönelik nihai bir karar değil; yalnızca aynı konudaki başvuruların birlikte değerlendirilmesinin önünü açıyor.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNE SEYYANEN ZAM VAR MI?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri açısından ise durum farklı. AYM'de devam eden başvuru, doğrudan 2023 yılında memur emeklilerine yansıtılmayan seyyanen ödeme konusuyla ilgili olduğu için SSK ve Bağ-Kur emeklilerini otomatik olarak kapsamıyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ayrıca seyyanen zam yapılmasını sağlayan yürürlüğe girmiş yeni bir düzenleme bulunmuyor. Bu grupları da kapsayan yeni bir artış için ayrıca yasal düzenleme yapılması gerekiyor.
25 BİN TL SEYYANEN ZAM GELECEK Mİ?
Son dönemde emeklilere 25 bin TL seyyanen zam yapılacağı yönünde çeşitli iddialar gündeme geliyor. Ancak bu rakam şu an için kesinleşmiş bir maaş artışı veya resmi olarak açıklanmış bir ödeme tutarı değil.
Benzer şekilde geçmişteki 8 bin 77 TL'lik ödemenin güncel değerinin farklı hesaplanması da çeşitli rakamların ortaya çıkmasına neden oluyor. AYM'nin henüz davanın esasına ilişkin nihai kararını vermemiş olması nedeniyle bu hesaplamaların kesinleşmiş emekli alacağı olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?
2026 Temmuz döneminde yapılan düzenleme ile en düşük emekli maaşı 23 bin 552 bin TL oldu.