Toyota'da ÖTV muafiyeti kapsamında alınabilen modeller ise şu şekilde;

Corolla Benzinli

1.5 Vision Plus Multidrive S

1.5 Dream Multidrive S

1.5 Dream X-Pack Multidrive S

1.5 Flame X-Pack Multidrive S

1.5 Passion X-Pack Multidrive S

Corolla Hybrid

1.8 Hybrid Dream e-CVT

1.8 Hybrid Dream X-Pack e-CVT

1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT

1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT

Toyota C-HR Hybrid

1.8 Hybrid Flame e-CVT

1.8 Hybrid Passion e-CVT

1.8 Hybrid Passion X-Sport JBL (Cam Tavansız) e-CVT

1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT

1.8 Hybrid Passion X-Sport JBL e-CVT

Hyundai markası ise İ20 ve Bayon modellerini ÖTV muafiyeti kapsamında vatandaşlara sunuyor. Hyundai'nin ÖTV istisnası kapsamında sunduğu en ucuz araç 927.000 TL, En yüksek fiyat ise 1.275 bin TL olarak belirlendi.

ÖTV MUAFİYETİ KAPSAMINDA OLAN ARAÇLAR HANGİLERİ?

Motor silindir hacmine bakılmaksızın hesaplanması gereken ÖTV ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 2.873.972 TL altında olan binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, jeep, station wagon gibi taşıtlar ÖTV muafiyeti kapsamındadır.

Motor hacimlerine bakıldığında ise sınırlamalar şunlardır:

Motor silindir hacmi 2800 cm³’ü geçmeyen, eşya taşımaya mahsus van, panelvan, pick-up gibi açık veya kapalı kasalı kamyonetler,

1.6 motor hacmi ve altında olan binek otomobiller,

Motor silindir hacmi önemli olmaksızın tüm motosikletler.