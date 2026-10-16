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        Haberler Bilgi Gündem En güzel cuma mesajları 2026! Resimli, dualı, anlamlı ve kısa Hayırlı Cumalar mesajları

        En güzel cuma mesajları 2026! Resimli, dualı, anlamlı ve kısa Hayırlı Cumalar mesajları

        Cuma mesajları, haftanın en anlamlı gününde sevdiklerine güzel dileklerini iletmek isteyenler tarafından araştırılıyor. İslam dünyası için büyük önem taşıyan cuma gününde pek çok kişi, WhatsApp, Instagram ve Facebook üzerinden paylaşabileceği anlamlı cuma mesajlarını arıyor. Ayetli, hadisli, dualı ve resimli cuma mesajları, sevdiklerine huzur ve mutluluk dilemek isteyenlerin en çok tercih ettiği paylaşımlar arasında yer alıyor. Kısa cuma sözlerinden uzun ve anlamlı dualara kadar farklı seçenekler, sosyal medya hesaplarında paylaşılmak üzere hazırlanıyor. İşte sevdiklerinize gönderebileceğiniz en anlamlı, dualı, kısa ve resimli Hayırlı Cumalar mesajları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Ekim 2026 - 00:01 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
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        Cuma günü geldiğinde sevdiklerine mesaj göndermek isteyenler, en güzel cuma mesajları ve Hayırlı Cumalar sözleri için arama yapıyor. Özellikle dualı cuma mesajları, ayetli cuma sözleri ve resimli cuma mesajları yoğun ilgi görüyor. Aileye, arkadaşlara ve yakınlara gönderilebilecek kısa mesajlar da paylaşım yapmak isteyenlere kolaylık sağlıyor. Cuma mesajları, iyi dilekleri paylaşmanın ve sevdiklerini hatırlamanın güzel yollarından biri olarak görülüyor. İşte 2026 anlamlı, kısa, dualı, yeni ve resimli cuma mesajları seçenekleri...

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        EN GÜZEL CUMA MESAJLARI 2026

        Hayırlı Cumalar! Rabbim gönlünüzden geçen güzel dilekleri kabul etsin, evinize huzur, ömrünüze bereket versin.

        Cumanız mübarek olsun. Allah kalbinizden huzuru, hanenizden bereketi, hayatınızdan sevdiklerinizi eksik etmesin.

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        Bu mübarek cuma günü dualarınız kabul, gönlünüz ferah, yolunuz açık olsun. Hayırlı Cumalar!

        Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice cumalara ulaşmanız dileğiyle.

        Rabbim bugünümüzü dünden, yarınımızı bugünden hayırlı eylesin. Cumanız mübarek olsun.

        Gönüllerin sevgiyle, evlerin bereketle, duaların umutla dolduğu bir cuma geçirmeniz dileğiyle. Hayırlı Cumalar.

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        DUALI CUMA MESAJLARI

        Cuma gününde sevdiklerine dua içeren mesajlar göndermek isteyenler için en çok tercih edilen ifadeler arasında sağlık, huzur, af ve bereket dilekleri yer alıyor.

        Allah'ım, bu mübarek cuma günü bizlere hayırlı kapılar aç, gönlümüze huzur, işlerimize kolaylık ver. Dualarımızı kabul eyle. Hayırlı Cumalar.

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        Rabbim, bizi iyilikten ayırmasın, kalbimize iman, evimize huzur, rızkımıza bereket nasip etsin. Cumanız mübarek olsun.

        Ya Rabbi! Hastalara şifa, dertlilere deva, borçlulara kolaylık, gönlü kırıklara huzur ver. Hayırlı Cumalar.

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        Allah'ım, sevdiklerimizi koru, bizi kötü düşüncelerden uzak tut ve hayırlı bir ömür nasip et. Cumanız mübarek olsun.

        Rabbim, ettiğimiz duaları hayırlısıyla kabul etsin; gönlümüzü umutla, hayatımızı iyilikle doldursun. Hayırlı Cumalar.

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        KISA VE ANLAMLI CUMA MESAJLARI

        WhatsApp durumunda, SMS'te veya sosyal medya paylaşımlarında kullanabileceğiniz kısa cuma mesajları da yoğun şekilde araştırılıyor.

        Hayırlı Cumalar, dualarınız kabul olsun.

        Cumanız mübarek, gönlünüz huzurlu olsun.

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        Rabbimin rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.

        Huzur, sağlık ve bereket dolu bir cuma geçirmeniz dileğiyle.

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        Rabbim tüm güzellikleri gönlünüze nasip etsin.

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        AYETLİ VE HADİSLİ CUMA MESAJLARI

        Cuma mesajlarında Kur'an-ı Kerim'den ayetler ve hadislerden alınan öğütler de tercih ediliyor. Paylaşım yaparken ayetlerin ve hadislerin doğru kaynakla aktarılmasına dikkat etmek gerekiyor.

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        RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE HAYIRLI CUMALAR SÖZLERİ

        Birlik, beraberlik ve huzur içinde nice cumalara.

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        WHATSAPP, INSTAGRAM VE FACEBOOK İÇİN CUMA MESAJLARI

        “Gönlünüze huzur, hanenize bereket, dualarınıza kabul nasip olsun. Hayırlı Cumalar!”

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        “Rahmetin, merhametin ve bereketin gönüllerimize dolduğu nice güzel cumalara…”

        Facebook için: “Sevdiklerinizle birlikte sağlık ve huzur içinde geçireceğiniz mübarek bir cuma olsun. Hayırlı Cumalar!”

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        Aileye göndermek için: “Allah ailemizi bir arada, gönüllerimizi huzurlu, sofralarımızı bereketli kılsın. Cumanız mübarek olsun.”

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        Arkadaşlara göndermek için: “Dertleriniz hafiflesin, umutlarınız çoğalsın, dualarınız kabul olsun. Hayırlı Cumalar.”

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        Hayırlı cumalar, gönlünüzden iyilik eksik olmasın.

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        Bu anlamlı mesajları paylaşarak cuma gününün manevi atmosferini sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.

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        Dualarınız göğe, mutluluğunuz gönlünüze dolsun. Hayırlı Cumalar.

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