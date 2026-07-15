Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılan zammın ardından birçok banka promosyon kampanyalarını güncelledi. Maaşını başka bankaya taşımayı planlayan emekliler, hem nakit promosyon tutarlarını hem de ek kampanyaları karşılaştırıyor. Promosyon ödemeleri, bankaların belirlediği maaş aralıkları ve üç yıllık maaş taahhüdüne göre değişiklik gösteriyor. Bazı bankalar kredi kartı, otomatik ödeme talimatı ve dijital bankacılık ürünleriyle ek ödüller sunuyor. Peki, en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? İşte banka banka güncel promosyon tutarları...