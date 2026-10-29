Enflasyon beklentisi 2026 Ekim: Enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?
Ekim 2026 enflasyon oranları için gözler Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı verilere çevrildi. Milyonlarca vatandaşın takip ettiği Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamları, aylık ve yıllık enflasyonun seyrini ortaya koyacak. Açıklanacak enflasyon rakamları, kira artış oranlarından memur ve emekli maaşlarına yönelik hesaplamalara kadar pek çok başlık açısından önem taşıyor. Ekim ayı enflasyon rakamları ile emekli ve memur zammında 4 aylık enflasyon farkı belli olacak. Peki, Ekim 2026 enflasyon oranları ne zaman açıklanacak, TÜFE verileri saat kaçta açıklayacak? İşte TÜİK ile ekim enflasyon oranlarının açıklanacağı tarih...
Türkiye İstatistik Kurumu, her ay bir önceki aya ait enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaşıyor. Ekim ayı enflasyon verileri, kasım ayının başında açıklanacak. TÜFE ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) rakamları, fiyat hareketlerinin değerlendirilmesi açısından yakından izlenecek. Ekonomistlerin enflasyon beklentileri de açıklama öncesinde gündemin önemli başlıkları arasında yer alacak. Peki, Enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
EKİM 2026 ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TÜİK'in veri yayımlama takvimine göre Ekim 2026 enflasyon oranları 3 Kasım 2026 Salı günü saat 10.00'da açıklanacak. Açıklamayla birlikte ekim ayına ilişkin aylık ve yıllık TÜFE değişimleri kamuoyuyla paylaşılacak. Yİ-ÜFE verileri de aynı takvim kapsamında duyurulacak.
Vatandaşlar, açıklamanın ardından TÜİK'in resmi internet sitesi üzerinden enflasyon verilerine ulaşabilecek. Verilerle birlikte fiyat artışlarının aylık ve yıllık bazdaki seyri daha net değerlendirilebilecek.
TÜİK ENFLASYON BEKLENTİSİ EKİM 2026 NE YÖNDE?
Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,20) eylülde yüzde 29,73 olan yıllık enflasyonun ekimde yüzde 29,28'e gerilemesi bekleniyor.
Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29,64 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde yüzde 1,84 artmıştı.
EYLÜL 2026 ENFLASYON ORANI KAÇ OLDU?
TÜİK'in açıkladığı son verilere göre Eylül 2026'da TÜFE aylık yüzde 1,84, yıllık yüzde 29,73 arttı. TÜFE'deki değişim, 2026 yılının aralık ayına göre yüzde 24,32 olarak kaydedilirken 12 aylık ortalamalara göre artış yüzde 31,49 oldu.
Ekim ayı verilerinin açıklanmasıyla birlikte enflasyondaki değişim bir önceki ayın rakamlarıyla karşılaştırılabilecek. Böylece aylık fiyat artışlarının ve yıllık enflasyonun yönü daha net görülecek.
ENFLASYON VERİLERİ MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARINI NASIL ETKİLEYECEK?
Enflasyon verileri, memur ve emekli maaşlarına ilişkin zam hesaplamalarında önemli rol oynuyor. Özellikle yılın ikinci yarısında gerçekleşen aylık enflasyon oranları, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacağı zam oranının hesaplanmasında kullanılıyor.
Memur ve memur emeklilerinin maaş artışlarında ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı birlikte değerlendiriliyor. Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 2027 Ocak dönemi için hesaplanan zam senaryoları da güncellenecek. Ancak kesin zam oranları, ilgili dönemin enflasyon verileri ve geçerli zam kuralları doğrultusunda belirlenecek.