EYLÜL 2026 ENFLASYON ORANI KAÇ OLDU?

TÜİK'in açıkladığı son verilere göre Eylül 2026'da TÜFE aylık yüzde 1,84, yıllık yüzde 29,73 arttı. TÜFE'deki değişim, 2026 yılının aralık ayına göre yüzde 24,32 olarak kaydedilirken 12 aylık ortalamalara göre artış yüzde 31,49 oldu.

Ekim ayı verilerinin açıklanmasıyla birlikte enflasyondaki değişim bir önceki ayın rakamlarıyla karşılaştırılabilecek. Böylece aylık fiyat artışlarının ve yıllık enflasyonun yönü daha net görülecek.