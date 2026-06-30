Enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Haziran ayı enflasyonu ile emekli ve memur maaş zammı belli oluyor
Milyonlarca emekli ve memurun gözü Haziran ayı enflasyon verilerine çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak son veriyle birlikte 2026 yılının ilk 6 aylık enflasyon oranı netleşecek. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı kesinleşirken, memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı da belli olmuş olacak. Peki "Haziran ayı enflasyon ne zaman açıklanacak, emekli ile memur zammı hangi gün belli olacak?" İşte emekli ve memur 2026 Temmuz zammı öncesi son durum...
Temmuz ayında maaşlarına zam alacak milyonlarca emekli ve memur için gözler haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. TÜİK'in açıklayacağı Haziran ayı enflasyon oranı, yılın ilk yarısına ilişkin nihai tabloyu ortaya çıkaracak. Açıklanacak veriyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kesin zam oranı belli olacak. Memur ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme zammına eklenecek enflasyon farkı netleşecek. Peki, Enflasyon oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TÜİK 2026 Haziran ayı enflasyonu ile emekli ve memur maaş zammı hangi gün belli olacak? İşte 2026 Haziran ayı enflasyon beklentisi...
HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran 2026 dönemine ilişkin enflasyon verilerini 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10.00'da açıklayacak. Açıklanacak rakamlarla birlikte yılın ilk 6 aylık enflasyon oranı da kesinleşmiş olacak. Bu veri yalnızca memur ve emekli maaşlarını değil, kira artış oranlarını da doğrudan etkileyecek.
EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ ZAMMI HANGİ GÜN BELLİ OLACAK?
SSK, Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin Temmuz 2026 maaş zamları, Haziran ayı enflasyon verisinin açıklanacağı 3 Temmuz Cuma günü netleşecek.
TÜİK'in duyuracağı son enflasyon verisinin ardından 6 aylık enflasyon farkı kesinleşecek ve maaş zamları da resmiyet kazanacak.
5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?
Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte 2026 yılının ilk 5 aylık dönemine ilişkin tablo ortaya çıktı.
Buna göre:
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 5 aylık zam oranı yüzde 16,61 seviyesine ulaştı.
Memur ve memur emeklileri için enflasyon farkı dahil oluşan zam oranı yüzde 12,41 civarında hesaplandı.
Kesin oran ise Haziran ayı verisinin eklenmesiyle netlik kazanacak.
MERKEZ BANKASI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, reel sektör, finans sektörü ve profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla hazırladığı Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nin sonuçlarını açıkladı.
Ankete göre, bir önceki dönemde yüzde 1,52 olarak tahmin edilen Haziran ayı TÜFE artışı beklentisi bu dönemde yüzde 1,36’ya geriledi.
Yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 28,94 seviyesinden yüzde 29,14’e yükseldi. TÜFE beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 23,82’den yüzde 23,81’e, 24 ay sonrası için ise yüzde 18,43’ten yüzde 18,29’a indi.
Döviz kuru beklentilerinde ise yıl sonu dolar/TL tahmini 51,5711’den 51,4692’ye düşerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 54,6923’ten 55,7196’ya çıktı.
Cari işlemler açığına ilişkin tahminlerde de yukarı yönlü revizyon dikkat çekti. Bir önceki ankette 47,8 milyar dolar olan yıl sonu cari açık beklentisi bu dönemde 49,2 milyar dolara yükseldi. Gelecek yıl için cari açık beklentisi ise 41,6 milyar dolardan 42,5 milyar dolara çıktı.