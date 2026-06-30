MERKEZ BANKASI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, reel sektör, finans sektörü ve profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla hazırladığı Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nin sonuçlarını açıkladı.

Ankete göre, bir önceki dönemde yüzde 1,52 olarak tahmin edilen Haziran ayı TÜFE artışı beklentisi bu dönemde yüzde 1,36’ya geriledi.

Yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 28,94 seviyesinden yüzde 29,14’e yükseldi. TÜFE beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 23,82’den yüzde 23,81’e, 24 ay sonrası için ise yüzde 18,43’ten yüzde 18,29’a indi.

Döviz kuru beklentilerinde ise yıl sonu dolar/TL tahmini 51,5711’den 51,4692’ye düşerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 54,6923’ten 55,7196’ya çıktı.

Cari işlemler açığına ilişkin tahminlerde de yukarı yönlü revizyon dikkat çekti. Bir önceki ankette 47,8 milyar dolar olan yıl sonu cari açık beklentisi bu dönemde 49,2 milyar dolara yükseldi. Gelecek yıl için cari açık beklentisi ise 41,6 milyar dolardan 42,5 milyar dolara çıktı.