Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TÜİK 2026 Eylül ayı enflasyon oranı saat kaçta açıklanacak, enflasyon beklentisi ne yönde?
Eylül ayına ait enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarih ekonomi gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun duyuracağı Tüketici Fiyat Endeksi verileriyle birlikte aylık ve yıllık fiyat değişiminin yanı sıra 12 aylık ortalamalara göre enflasyon oranı da belli olacak. Resmi açıklama öncesinde ekonomistlerin Eylül 2026 enflasyon beklentileri de kamuoyuyla paylaşıldı. Peki TÜİK eylül ayı enflasyon verilerini ne zaman açıklayacak? İşte beklentiler ve açıklama takvimine ilişkin ayrıntılar…
Eylül 2026 enflasyon verileri için geri sayım sürerken, piyasaların odağı TÜİK'in yapacağı açıklamaya çevrildi. Açıklanacak TÜFE verileri, fiyatların eylül ayında nasıl bir seyir izlediğini ortaya koyarken yıllık enflasyon ve 12 aylık ortalamalardaki değişimi de gösterecek. Veri öncesinde ekonomistlerin beklentileri şekillenmiş durumda. Peki eylül ayı enflasyon rakamları hangi gün açıklanacak ve piyasa tahminleri ne yönde? İşte merak edilen ayrıntılar…
TÜİK EYLÜL AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu, Eylül 2026'ya ait Tüketici Fiyat Endeksi verilerini 5 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşacak.
TÜFE verilerinin açıklanmasıyla birlikte eylül ayındaki aylık fiyat hareketi, yıllık enflasyon oranı ve 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı netlik kazanacak.
EYLÜL 2026 ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
AA Finans'ın 20 ekonomistle yaptığı beklenti anketinde, Eylül ayı için aylık enflasyon tahminlerinin ortalaması yüzde 2,18 olarak hesaplandı. Ankete katılan ekonomistlerin öngörüleri ise yüzde 1,90 ile yüzde 2,60 aralığında şekillendi.