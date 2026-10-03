Eylül 2026 enflasyon verileri için geri sayım sürerken, piyasaların odağı TÜİK'in yapacağı açıklamaya çevrildi. Açıklanacak TÜFE verileri, fiyatların eylül ayında nasıl bir seyir izlediğini ortaya koyarken yıllık enflasyon ve 12 aylık ortalamalardaki değişimi de gösterecek. Veri öncesinde ekonomistlerin beklentileri şekillenmiş durumda. Peki eylül ayı enflasyon rakamları hangi gün açıklanacak ve piyasa tahminleri ne yönde? İşte merak edilen ayrıntılar…