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        Haberler Bilgi EVDE BAKIM MAAŞI ZAM HESAPLAMA 2026 TEMMUZ || Gözler 3 Temmuz'da TÜİK verilerinde! Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

        EVDE BAKIM MAAŞI ZAM HESAPLAMA 2026 TEMMUZ || Gözler 3 Temmuz'da TÜİK verilerinde! Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

        Evde bakım maaş 2026 yılı zam oranları TÜİK tarafından 6 aylık enflasyon farkının açıklanmasının ardından beli olacak memur maaş zammı oranında netleşecek. Kritik tarih öncesinde ödeme alan hak sahipleri merak içerisinde "Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak?" ve "2026 zamlı evde bakım maaşı ne kadar olacak?" sorularının cevabını araştırıyor. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Temmuz 2026 - 02:03 Güncelleme:
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        Zamlı evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak? 3 Temmuz Cuma günü TÜİK tarafından açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon oranları sonrasında netleşecek memur maaş zammı doğrultusunda 2026 evde bakım maaşlarına zam yapılacak. Zam öncesinde ödeme alan hak sahipleri merak içerisinde "Zamlı evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte merak edilip araştırılan sorunun cevabı ile iligli ayrıntılar...

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        EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR KAÇ TL?

        Ocak ayında yapılan zammın ardından evde bakım maaşı 13 bin 877 lira oldu.

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        EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR KAÇ TL OLACAK?

        Evde bakım maaşına 5 aylık enflasyon farkı doğrultusunda yüzde 16,61 zam yapılacak. Buna göre evde bakım maaşı en az 16 bin 182 lira olacak. Kesin zamlı tutar ise 3 Temmuz Cuma günü 6 aylık enflasyon farkının netleşmesinin ardından belli olacak.

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        EVDE BAKIM MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

        Evde bakım maaşları illere göre her ayın 15'inden itibaren birkaç gün içerisinde hesaplara geçmektedir.

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