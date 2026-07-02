EVDE BAKIM MAAŞI ZAM HESAPLAMA 2026 TEMMUZ || Gözler 3 Temmuz'da TÜİK verilerinde! Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Yangın alarmı da çıkış kapısı da yok. Yıkım kararı olmasına rağmen faaliyete devam etti. Acil çıkış yok, alarm yok, denetim yok: Fabrika yangınında kurtuluşa giden yolların hiçbiri yoktu. Dilovası faciasında ihmaller: Ruhsat izni nasıl verildi? İhmalleri kimler, nasıl görmüyor? Ölümlü yangınlarda so... Daha Fazla Göster

Yangın alarmı da çıkış kapısı da yok. Yıkım kararı olmasına rağmen faaliyete devam etti. Acil çıkış yok, alarm yok, denetim yok: Fabrika yangınında kurtuluşa giden yolların hiçbiri yoktu. Dilovası faciasında ihmaller: Ruhsat izni nasıl verildi? İhmalleri kimler, nasıl görmüyor? Ölümlü yangınlarda sorun denetim eksikliği mi? Dolandırıcıların altında "ayar" oyunu: Sahte kalıpla altın bastılar. Altının ayarlarıyla nasıl oynadılar? Ne kadar sahte altın sattılar? Müşteriler sahte altın olduğunu anlayabilir mi? Altın alırken neye dikkat etmeli? Yastık altı altının ayarı doğru mu? Habertürk Manşet'te Zülfikar Ali Aydın sordu; Yangın Uzmanı Burak Sırma ve Altın Uzmanı Behiç Kurtaran değerlendirdi. Daha Az Göster