Eylül enflasyon beklentisi ne kadar? 2026 TÜİK enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?

2026 Eylül enflasyon verileri, memur ve emekli maaşları ile kira artış oranını yakından takip eden milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. TÜİK'in açıklayacağı TÜFE rakamları öncesinde Merkez Bankası'nın yayımladığı son beklenti verileri de piyasanın enflasyona ilişkin öngörülerini ortaya koydu. Peki, TÜİK enflasyon oranları ne zaman açıklanacak, Eylül enflasyon beklentisi ne kadar? İşte, 2026 TÜİK enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarih…