Eylül enflasyon beklentisi ne kadar? 2026 TÜİK enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?
Eylül ayı enflasyon verileri öncesinde gözler TÜİK'in açıklayacağı TÜFE rakamlarına çevrildi. Merkez Bankası da eylül ayına ilişkin Sektörel Enflasyon Beklentileri'ni yayımlarken piyasa katılımcıları, reel sektör ve hane halkının 12 ay sonrası enflasyon beklentileri belli oldu. Peki, TÜİK enflasyon oranları ne zaman açıklanacak, TÜFE enflasyon beklentisi nedir? İşte, 2026 Eylül enflasyon beklentisi…
2026 Eylül enflasyon verileri, memur ve emekli maaşları ile kira artış oranını yakından takip eden milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. TÜİK'in açıklayacağı TÜFE rakamları öncesinde Merkez Bankası'nın yayımladığı son beklenti verileri de piyasanın enflasyona ilişkin öngörülerini ortaya koydu. Peki, TÜİK enflasyon oranları ne zaman açıklanacak, Eylül enflasyon beklentisi ne kadar? İşte, 2026 TÜİK enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarih…
EYLÜL AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TÜİK, Eylül ayına ilişkin enflasyon verilerini 5 Ekim Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak. Böylece Eylül ayının aylık ve yıllık TÜFE değişimi belli olacak.
2026 EYLÜL ENFLASYON BEKLENTİSİ NE KADAR?
TCMB'nin Eylül 2026 Sektörel Enflasyon Beklentileri verilerine göre, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi piyasa katılımcıları için yüzde 23,70 oldu. Bu oran bir önceki aya göre 0,01 puan arttı.
Aynı dönemde hane halkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi 0,02 puan yükselerek yüzde 45,60 seviyesine çıktı. Reel sektörün beklentisi ise 0,30 puan gerileyerek yüzde 32,50 oldu.
HANE HALKININ ENFLASYON BEKLENTİSİ GERİLEDİ
TCMB verilerinde, gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hane halkı oranı da yer aldı. Bu oran bir önceki aya göre 0,60 puan azalarak yüzde 16,25 seviyesinde gerçekleşti.
Eylül ayına ilişkin beklenti verileri, piyasa katılımcıları ve hane halkının enflasyon beklentilerinde sınırlı yükseliş, reel sektör beklentisinde ise düşüş olduğunu gösterdi.
EYLÜL ENFLASYON VERİLERİ MEMUR VE EMEKLİ ZAMMINDA BELİRLEYİCİ OLACAK
Eylül ayı enflasyon rakamları, fiyat artışlarının aylık ve yıllık seyrinin yanı sıra memur ve emeklilerin yıl sonu zam hesabı ile kira artış oranı açısından da takip edilecek. TÜİK'in açıklayacağı Eylül ayı TÜFE verisiyle birlikte enflasyonun aylık ve yıllık değişimi netleşecek.
Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam hesaplamasında yılın ikinci yarısındaki enflasyon verileri takip ediliyor. Bu nedenle Eylül ayı verisinin ardından ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon rakamları da 2027 Ocak ayında yapılacak artışın hesabında önem taşıyacak.