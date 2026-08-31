EYLÜL KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA 2026: Eylül ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Konut/iş yeri kira zammı ne kadar olacak, yüzde kaç?
Eylül ayı kira artış oranı hesaplama yöntemi gündemde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yerini aldı. Ağustos ayı enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Böylece Eylül ayı kira zam oranı belli olacak. Bu sebeple eylül ayında kira sözleşmesini yenileyecek olan milyonlarca kiracı ve ev sahibi TÜİK'ten gelecek açıklamalara kilitlenmiş durumda. Ağustos ayında kira zam oranı yüzde 31,90 olarak uygulanmıştı. Peki, Eylül ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Eylül kira zammı ne kadar olacak, yüzde kaç? İşte, konut ve iş yeri 2026 Eylül kira zammı hesaplama ve konu hakkında tüm detaylar...
Kira zam oranı, kira sözleşmesinin yenilendiği ayda geçerli olan 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirleniyor. Bu nedenle her ay uygulanabilecek azami kira artış oranı, bir önceki ayın enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netleşiyor. Ağustos 2026'da kira artış oranı yüzde 31,90 olarak uygulanmıştı., Eylül ayı için ise gözler TÜİK'in açıklayacağı ağustos ayı enflasyon verilerine çevrildi. Peki, 2026 Eylül ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Eylül ayı kira zammı ne kadar olacak, yüzde kaç, hesaplama nasıl yapılır? İşte, 2026 Eylül ayı konut ve iş yeri kira zammı hesaplama yöntemi...
2026 EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2026 Ağustos ayı enflasyon verileri, 3 Eylül Perşembe günü saat 10.00'da açıklanacak.
Ağustos ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte 2026 Eylül ayı kira artış oranı netlik kazanacak.
2026 EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLACAK, YÜZDE KAÇ?
Eylül 2026 kira artış oranına ilişkin henüz resmi rakam açıklanmazken, piyasa beklentileri de şekillenmeye başladı.
Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentisi aylık yüzde 1,95 seviyesinde bulunuyor. Bu beklentinin gerçekleşmesi halinde, 12 aylık TÜFE ortalamasına göre hesaplanan Eylül 2026 kira zam oranının yüzde 31 civarında olması bekleniyor. Ancak kesin oran, TÜİK'in ağustos ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte netleşecek.
2026 AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, 2026 Ağustos ayında konut ve iş yerleri için uygulanabilecek kira artış oranı yüzde 31,90 olarak belirlendi.
Buna göre, kira kontrat süresi Ağustos ayında dolan işletme ve ev sahipleri kiralarına en fazla yüzde 31,90 oranında zam yapabildi.
KİRA ZAMMI HESAPLAMA ÖRNEĞİ
Ağustos ayına ait yüzde 31,90’lık kira artış oranı baz alınarak yapılan örnek hesaplamalar şu şekilde:
Mevcut kira bedeli: 20.000 TL
Kira zam oranı: %31,90
Kira zam bedeli: 6.380 TL
Yeni kira bedeli: 26.380 TL
Mevcut kira bedeli: 30.000 TL
Kira zam oranı: %31,90
Kira zam bedeli: 9.570 TL
Yeni kira bedeli: 39.570 TL