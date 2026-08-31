EYLÜL KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA 2026: Eylül ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Konut/iş yeri kira zammı ne kadar olacak, yüzde kaç?

Kira zam oranı, kira sözleşmesinin yenilendiği ayda geçerli olan 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirleniyor. Bu nedenle her ay uygulanabilecek azami kira artış oranı, bir önceki ayın enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netleşiyor. Ağustos 2026'da kira artış oranı yüzde 31,90 olarak uygulanmıştı., Eylül ayı için ise gözler TÜİK'in açıklayacağı ağustos ayı enflasyon verilerine çevrildi. Peki, 2026 Eylül ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Eylül ayı kira zammı ne kadar olacak, yüzde kaç, hesaplama nasıl yapılır? İşte, 2026 Eylül ayı konut ve iş yeri kira zammı hesaplama yöntemi...