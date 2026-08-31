FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2026 Eylül ayında ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ne olur, beklenti ne yönde? Altın yatırımcısının gözü Fed faiz kararında!
Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh'ın şahin açıklamaları sonrası sert düşüş yaşadı. Ons altın haftanın ilk işlem gününde 4 bin 450 doların altına, gram altın ise 7 bin liranın altına geriledi. Altındaki düşüşün ardından yatırımcılar ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı için Eylül ayı toplantısına odaklandı. Bu kapsamda ''Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki, 2026 Eylül ayında Fed faiz kararı ne olur, faiz artırımı ya da indirimi olacak mı, beklenti ne yönde? İşte, Eylül 2026 Fed toplantı tarihi!
Fed toplantı tarihi ve saati ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Özellikle altın fiyatlarında yaşanan sert düşüş sonrası yatırımcılar ABD Merkez Bankasının (Fed) Eylül ayı faiz toplantısından çıkacak karara yoğunlaştı. Temmuz ayında gerçekleştirilen toplantıda politika faizi yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutulmuştu. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi gün? Fed faiz kararı ne olur, faiz indirimi olacak mı, beklenti ne yönde? İşte, 2026 Eylül FED toplantı tarihi ve konu hakkında bilgiler.
2026 EYLÜL FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 2026 yılı eylül ayı toplantısı, 15-16 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Fed’in faiz kararı ise toplantının ikinci günü olan 16 Eylül Çarşamba günü açıklanacak. Eylül toplantısı aynı zamanda Fed’in ekonomik projeksiyonlarını güncellediği toplantılardan biri olacak.
Bu nedenle piyasalar yalnızca Fed faiz kararına değil, karar metnine ve Fed yetkililerinin ekonominin geleceğine ilişkin mesajlarına da odaklanacak.
EYLÜL 2026 FED FAİZ KARARI SAAT KAÇTA?
Fed faiz kararı, 16 Eylül Çarşamba günü Türkiye saati ile 21:00'de açıklanacak.
2026 EYLÜL FED FAİZ KARARI NE OLUR, BEKLENTİ NE YÖNDE?
Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 28-29 Temmuz'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.
Politika faizinin beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tutulduğu son toplantının tutanakları, bazı yetkililerin enflasyonun soğumaması halinde faiz artırımı gerekebileceği görüşünde olduğunu gösterdi.
FED FAİZİ İNDİRECEK Mİ YOKSA ARTIRACAK MI?
Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda Fed Başkanı Kevin Warsh, enflasyonun hedeflenen seviyeye gerilememesi durumunda para politikasında ilave adımlara ihtiyaç duyulabileceğinin sinyalini verdi.
İş gücü piyasalarının genel olarak tam istihdamla uyumlu olduğuna inandığını ancak fiyat istikrarı hedefinde rakamların endişe verici olduğunu dile getiren Warsh, Fed'in mevcut temel odağının fiyatlar olması gerektiğini kaydetti.
Fed Başkanı Warsh, "Temel enflasyonun açık bir şekilde ve yeterli hızla hedefimize doğru ilerlediğinden emin olmalıyız. Aksi halde yapacak işimiz var." diye konuştu.
Warsh'un enflasyonla mücadele konusundaki kararlılığı vurgulamasıyla, para piyasasındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül ayında faiz artırımına gitme olasılığı yüzde 60'a yükseldi. Bu durum piyasalardaki risk iştahını törpüledi.
FED FAİZ KARARI ALTIN FİYATLARINI NASIL ETKİLER?
Fed’in faiz politikası, ons altın fiyatları açısından kritik göstergeler arasında bulunuyor. Faizlerin yükselmesi veya yüksek seviyelerde tutulması, getirisi olmayan altının cazibesini azaltarak ons altın üzerinde baskı oluşturabiliyor. Buna karşılık faiz indirimi beklentisinin güçlenmesi, dolar ve tahvil getirilerindeki düşüşle birlikte altını destekleyebiliyor.
Nitekim son dönemde Fed’in daha şahin bir politika izleyebileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle ons altın 4.440 dolar seviyesinin altına geriledi. Reuters, düşüşte Fed Başkanı Warsh’ın şahin mesajlarının etkili olduğunu aktardı.
TEMMUZ AYINDA FED FAİZ KARARI NE OLDU?
Fed, 28-29 Temmuz 2026 tarihli toplantısında politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tuttu. FOMC, politika faiz oranını sabit tutma kararını 9'a karşı 3 oyla aldı.
Fed'in resmi verilerine göre faiz oranı 2026 yılı içinde gerçekleştirilen ocak, mart, nisan ve haziran toplantılarında da aynı aralıkta bırakılmıştı.
2026 FED TOPLANTI TAKVİMİ
Eylül: 15-16 Eylül 2026
Ekim: 27-28 Ekim 2026
Aralık: 8-9 Aralık 2026