FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2026 Eylül ayında ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ne olur, beklenti ne yönde? Altın yatırımcısının gözü Fed faiz kararında!

Fed toplantı tarihi ve saati ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Özellikle altın fiyatlarında yaşanan sert düşüş sonrası yatırımcılar ABD Merkez Bankasının (Fed) Eylül ayı faiz toplantısından çıkacak karara yoğunlaştı. Temmuz ayında gerçekleştirilen toplantıda politika faizi yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutulmuştu. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi gün? Fed faiz kararı ne olur, faiz indirimi olacak mı, beklenti ne yönde? İşte, 2026 Eylül FED toplantı tarihi ve konu hakkında bilgiler.