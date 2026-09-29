FENERBAHÇE-BAYERN MÜNİH MAÇI SAATİ VE KANALI | Fenerbahçe Tarfin-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague'de gözler dev karşılaşmada!
Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 2. haftasında Bayern Münih'i ağırlıyor. Sezonun ilk maçında Virtus Bologna'yı 78-68 mağlup eden sarı-lacivertliler, Alman temsilcisi karşısında da kazanarak yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefliyor. İstanbul'da oynanacak mücadele öncesinde basketbolseverler karşılaşmanın saatini ve yayıncı kuruluşunu araştırıyor. Peki, Fenerbahçe Tarfin-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte EuroLeague Fenerbahçe-Bayern Münih maçı canlı yayın bilgileri ve mücadeleye ilişkin ayrıntılar...
EuroLeague'de ikinci hafta bugün oynanacak karşılaşmalarla başlıyor. Ligin ilk haftasında Virtus Bologna'yı 78-68 mağlup eden Fenerbahçe Tarfin, Bayern Münih karşısında ikinci galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele öncesinde maçın başlama saati ve yayıncı kuruluşu basketbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Fenerbahçe Tarfin-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Fenerbahçe Tarfin-Bayern maçı saati vr canlı yayın kanalı…
FENERBAHÇE TARFİN-BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
EuroLeague'in 2. haftasında oynanacak Fenerbahçe Tarfin-Bayern Münih maçı, 29 Eylül 2026 Salı günü saat 20.45'te başlayacak.
Mücadeleye İstanbul'daki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ev sahipliği yapacak.
FENERBAHÇE TARFİN-BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Tarfin-Bayern Münih maçı, S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE TARFİN-BAYERN MÜNİH MAÇI CANLI YAYIN LİNKİ
Aşağıdaki link üzerinden S Sport'a üye olabilir ve Fenerbahçe'nin Bayern Münih mücadelesini canlı olarak takip edebilirsiniz.
https://ssport.tv/
FENERBAHÇE TARFİN İLE BAYERN MÜNİH 20. KEZ KARŞILAŞACAK
Fenerbahçe ile Bayern Münih, EuroLeague tarihinde 20. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce oynanan 19 maçın 15'ini sarı-lacivertliler, 4'ünü ise Alman temsilcisi kazandı.
Geçtiğimiz sezon İstanbul'da oynanan karşılaşmadan Fenerbahçe 88-73 galip ayrılırken Almanya'daki mücadeleyi Bayern Münih 85-76 kazandı.
FENERBAHÇE TARFİN VE BAYERN MÜNİH'İN EUROLEAGUE'DEKİ SON DURUMU
Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in ilk haftasında Virtus Bologna'yı 78-68 mağlup ederek yeni sezona galibiyetle başladı.
Bayern Münih ise Hapoel Tel Aviv karşısında 86-84 kazanarak ilk haftayı kayıpsız tamamladı. İstanbul'daki karşılaşmayı kazanan ekip, EuroLeague'de ikinci galibiyetine ulaşacak.