FENERBAHÇE-BAYERN MÜNİH MAÇI SAATİ VE KANALI | Fenerbahçe Tarfin-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague'de gözler dev karşılaşmada!

EuroLeague'de ikinci hafta bugün oynanacak karşılaşmalarla başlıyor. Ligin ilk haftasında Virtus Bologna'yı 78-68 mağlup eden Fenerbahçe Tarfin, Bayern Münih karşısında ikinci galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele öncesinde maçın başlama saati ve yayıncı kuruluşu basketbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Fenerbahçe Tarfin-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Fenerbahçe Tarfin-Bayern maçı saati vr canlı yayın kanalı…