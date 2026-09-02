Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Derbi maçı biletleri ne kadar?
Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk derbisi Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak. Ligin 4. haftasında karşı karşıya gelecek iki İstanbul ekibi, Kadıköy'de 3 puan mücadelesi verecek. Fenerbahçe - Beşiktaş maçı öncesinde derbi karşılaşmanın tarihi, maç saati ve yayıncı kuruluşu futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Mücadeleyi stadyumdan takip etmek isteyen taraftarlar ise Fenerbahçe - Beşiktaş derbi maçı bilet fiyatlarını araştırıyor. Fenerbahçe Kulübü derbi biletlerinin satışa çıktığı duyurarak bilet fiyatlarını açıklandı. Peki Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Fenerbahçe Beşiktaş derbi maçı biletleri ne kadar? İşte derbinin tarihi, yayın bilgisi ve açıklanan bilet fiyatları...
Fenerbahçe ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında karşı karşıya gelecek. TFF tarafından açıklanan 4. hafta programıyla Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin oynanacağı tarih ve başlama saati belli oldu. Peki Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, derbi biletleri ne kadar? İşte Fenerbahçe - Beşiktaş derbi bileti fiyatları...
FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi 5 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.
FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi, Süper Lig'in yayın haklarını elinde bulunduran beIN Sports ekranlarından canlı ve naklen yayınlanacak.
FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ DERBİ MAÇI BİLETLERİ NE KADAR?
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi için uygulanacak bilet fiyatları tribün ve bloklara göre değişiyor. Açıklanan fiyatlarda en ucuz bilet 2.500 TL, en yüksek fiyatlı bilet ise 55.000 TL olarak belirlendi.
FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ DERBİ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Fenerbahçe - Beşiktaş derbi biletlerinde satışlar kademeli olarak gerçekleştirilecek. İlk satış hakkı belirlenen üye gruplarına tanınırken daha sonra genel satış başlayacak.
1 Eylül 2026 Salı saat 10.00: Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri ve Temsilci üyelere satış yapılacak. Bu gruplar 1 adet bilet satın alabilecek.
2 Eylül 2026 Çarşamba saat 10.00: Fenerbahçe Banka Taraftar Kart sahipleri, FBSK Super App Premium üyeleri ve Fenerpara üyeleri için satış başlayacak. Bu gruplarda da 1 adet bilet alma hakkı bulunacak.
3 Eylül 2026 Perşembe saat 10.00: Biletler genel satışa sunulacak.
Derbi bilet fiyatları şöyle:
Tribün / Blok Bilet fiyatı
Kuzey Tribünü - Spor Toto Tribünü 2.500 TL
Fenerium Üst - Maraton Üst A - I Blok 4.500 TL
Fenerium Üst - Maraton Üst B - H Blok 5.000 TL
Fenerium Üst - Maraton Üst C - G Blok 6.000 TL
Fenerium Üst - Maraton Üst D - F Blok 6.750 TL
Fenerium Üst - Maraton Üst E Blok 7.500 TL
Fenerium Alt - Maraton Alt A - I Blok 10.000 TL
Fenerium Alt - Maraton Alt B - H Blok 11.500 TL
Fenerium Alt - Maraton Alt C - G Blok 13.500 TL
Fenerium Alt - Maraton Alt Adidas D - F Blok 16.000 TL
Maraton Alt Adidas E Blok 24.000 TL
Fenerium Alt E Blok VIP 55.000 TL
Misafir Tribünü 2.500 TL