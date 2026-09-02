Fenerbahçe ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında karşı karşıya gelecek. TFF tarafından açıklanan 4. hafta programıyla Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin oynanacağı tarih ve başlama saati belli oldu. Peki Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, derbi biletleri ne kadar? İşte Fenerbahçe - Beşiktaş derbi bileti fiyatları...