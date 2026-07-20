FENERBAHÇE - GORNİK ZABRZE ÖN ELEME MAÇI | Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi yolundaki kritik mücadelesi için geri sayım başladı. Sarı-lacivertli ekibin Gornik Zabrze ile karşı karşıya geleceği karşılaşmanın tarihi, saati ve yayın bilgileri futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Avrupa arenasında sezona önemli bir sınavla başlayacak olan Fenerbahçe’nin mücadelesi öncesinde tüm detaylar merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde.