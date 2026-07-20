FENERBAHÇE - GORNİK ZABRZE ÖN ELEME MAÇI | Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi yolundaki kritik mücadelesi için geri sayım başladı. Sarı-lacivertli ekibin Gornik Zabrze ile karşı karşıya geleceği karşılaşmanın tarihi, saati ve yayın bilgileri futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Avrupa arenasında sezona önemli bir sınavla başlayacak olan Fenerbahçe'nin mücadelesi öncesinde tüm detaylar merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde.
Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi yolundaki kritik mücadelesi için geri sayım başladı. Sarı-lacivertli ekibin Gornik Zabrze ile karşı karşıya geleceği karşılaşmanın tarihi, saati ve yayın bilgileri futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Avrupa arenasında sezona önemli bir sınavla başlayacak olan Fenerbahçe’nin mücadelesi öncesinde tüm detaylar merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde.
FENERBAHÇE - GORNİK ZABRZE ÖN ELEME MAÇI, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yoluna devam etmek isteyen Fenerbahçe’nin Gornik Zabrze ile oynayacağı 2. ön eleme turu ilk mücadelesinin tarihi ve başlama saati belli oldu. Sarı-lacivertliler, kritik Avrupa sınavına 21 Temmuz Salı akşamı saat 21.00’de çıkacak.
FENERBAHÇE - GORNİK ZABRZE ÖN ELEME MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma futbolseverlerle TV100 ekranlarında canlı ve ücretsiz olarak buluşacak. Fenerbahçe ile Gornik Zabrze arasındaki mücadelede düdük, Litvanya Futbol Federasyonu’ndan Manfredas Lukjancukas’a emanet edilecek.