Fenerbahçe - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, biletler satışa çıktı mı?
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Dev mücadele öncesinde Fenerbahçe - Liverpool maçının tarihi, başlama saati ve canlı yayın bilgileri gündemin öne çıkan konuları arasında yer alıyor. Bilet fiyatları ve satış takvimiyle ilgili gelişmeler de taraftarların yakın takibinde bulunuyor. Peki, Fenerbahçe - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, biletler satışa çıktı mı? İşte Fenerbahçe - Liverpool maçı tarihi ve saati...
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunun lig aşamasında Liverpool ile karşılaşacak. Maçı canlı takip etmek isteyen futbolseverler yayın kanalı bilgilerini, tribünden izlemek isteyen taraftarlar ise biletlerin satışa sunulacağı tarihi araştırıyor. Peki Fenerbahçe - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe - Liverpool maçı biletler satışa çıktı mı? İşte Fenerbahçe - Liverpool maçının oynanacağı tarih...
FENERBAHÇE - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe ile Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının dördüncü haftasında 4 Kasım 2026 Çarşamba günü karşı saat 20.45'te karşıya gelecek.
FENERBAHÇE - LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Liverpool karşılaşmasının TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanması bekleniyor.
FENERBAHÇE - LIVERPOOL MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?
1 Kasım Pazar günü saat 10.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci üyelere (2 adet bilet)
2 Kasım Pazartesi saat 10.00 itibarıyla Fenerbahçe Banka Taraftar Kart sahipleri, FBSK Super App Premium üyeleri ve Fenerpara üyelerine (1 Adet Bilet)
3 Kasım Salı günü saat 10.00 itibarıyla da genel satışa sunulacaktır.
FENERBAHÇE - LIVERPOOL MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?
KUZEY TRİBÜNÜ - SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 2.500,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A - I BLOK: 4.500,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B - H BLOK: 5.000,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C - G BLOK: 6.000,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D - F BLOK: 6.750,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK: 7.500,00 TL
FENERIUM ALT - MARATON ALT A - I BLOK: 10.000,00 TL
FENERIUM ALT - MARATON ALT B - H BLOK: 11.500,00 TL
FENERIUM ALT - MARATON ALT C - G BLOK: 13.500,00 TL
FENERIUM ALT - MARATON ALT adidas D - F BLOK: 16.000,00 TL
MARATON ALT adidas E BLOK: 24.000,00 TL
FENERIUM ALT E BLOK VIP: 55.000,00 TL