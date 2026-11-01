Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunun lig aşamasında Liverpool ile karşılaşacak. Maçı canlı takip etmek isteyen futbolseverler yayın kanalı bilgilerini, tribünden izlemek isteyen taraftarlar ise biletlerin satışa sunulacağı tarihi araştırıyor. Peki Fenerbahçe - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe - Liverpool maçı biletler satışa çıktı mı? İşte Fenerbahçe - Liverpool maçının oynanacağı tarih...