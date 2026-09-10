Fenerbahçe Roma maçı için nefesler tutuldu. Avrupa futbolunun önemli ekiplerinden Roma'yı İstanbul'da ağırlayacak olan sarı-lacivertliler, taraftarının desteğiyle sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Karşılaşma öncesinde özellikle Fenerbahçe Roma maçı canlı TRT 1 izle araması futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Mücadelenin yayın bilgileri ve maç saati belli olurken, iki takımın sahaya çıkacağı kadro da merak ediliyor. Peki Fenerbahçe Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Roma maçı canlı TRT 1 izle ekranı...