Fenerbahçe Roma maçı canlı izle: Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe - Roma maçı TRT 1 izle ekranı
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunun lig aşamasındaki ilk maçında Roma'yı konuk ediyor. Sarı-lacivertli takım, 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında sahne alırken gözler zorlu mücadeleye çevrildi. Chobani Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Fenerbahçe öncesinde 'Fenerbahçe Roma maçı canlı izle, Fenerbahçe Roma maçı başlama saati, TRT 1 canlı izle linki' gündemin meşgul eden konu başlıkları arasında yer alıyor. Peki Fenerbahçe - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Roma maçı izle ekranı ve iki takımın 11'i...
Fenerbahçe Roma maçı için nefesler tutuldu. Avrupa futbolunun önemli ekiplerinden Roma'yı İstanbul'da ağırlayacak olan sarı-lacivertliler, taraftarının desteğiyle sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Karşılaşma öncesinde özellikle Fenerbahçe Roma maçı canlı TRT 1 izle araması futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Mücadelenin yayın bilgileri ve maç saati belli olurken, iki takımın sahaya çıkacağı kadro da merak ediliyor. Peki Fenerbahçe Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Roma maçı canlı TRT 1 izle ekranı...
FENERBAHÇE - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe - Roma maçı 10 Eylül 2026 Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak.
FENERBAHÇE - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Roma maçının TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE ROMA MAÇI CANLI TRT 1 İZLE
Fenerbahçe Roma maçı, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyon üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler TRT 1 yayınını tercih edebilecek.
Mücadelenin yayın saati ise 19.45 olarak açıklandı. Maç öncesinde yayın akışı, ilk 11'ler ve karşılaşmaya ilişkin son gelişmeler de futbolseverler tarafından yakından takip edilecek.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Ake, Skriniar, Brown, İsmail, Kante, Bartuğ, Kerem, Greenwood, Muriqi.
Roma: Svilar, Rensch, Mancini, N'Dicka, Hermoso, Wesley, Kone, Cristante, Dybala, Soule, Malen.
FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ 2026-2027
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki 8 maçlık fikstürü şöyle:
1. hafta – 10 Eylül 2026 Perşembe
19.45 | Fenerbahçe - Roma
2. hafta – 14 Ekim 2026 Çarşamba
22.00 | Aston Villa - Fenerbahçe
3. hafta – 20 Ekim 2026 Salı
19.45 | Fenerbahçe - Slavia Prag
4. hafta – 4 Kasım 2026 Çarşamba
20.45 | Fenerbahçe - Liverpool
5. hafta – 25 Kasım 2026 Çarşamba
23.00 | Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe
6. hafta – 9 Aralık 2026 Çarşamba
23.00 | LASK - Fenerbahçe
7. hafta – 20 Ocak 2027 Çarşamba
20.45 | Fenerbahçe - Villarreal
8. hafta – 27 Ocak 2027 Çarşamba
23.00 | Atletico Madrid - Fenerbahçe