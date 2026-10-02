EuroLeague'de yeni sezonun üçüncü haftasında Fenerbahçe Tarfin ile Dubai Basketbol karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertli ekip, Avrupa Ligi'ndeki ilk iki maçında aldığı galibiyetlerin ardından serisini sürdürmek isterken, lige dikkat çeken bir başlangıç yapan Dubai Basketbol ise İstanbul deplasmanına çıkacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maçın başlama saati ve canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Fenerbahçe Tarfin - Dubai Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Fenerbahçe Tarfin - Dubai Basketbol karşılaşmasına dair merak edilen tüm detaylar haberimizde…