Fenerbahçe Tarfin Dubai Basketbol'u ağırlıyor! EuroLeague Fenerbahçe Tarfin - Dubai Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 3. hafta mücadelesinde Dubai Basketbol'u konuk edecek. Sarı lacivertli temsilcimiz, Avrupa Ligi'nde 3'te 3 yapmak için parkeye çıkacak. Fenerbahçe Tarfin, ligde çıktığı ilk maçta Virtus Bologna'yı 78-68, ikinci maçta ise Bayern Münih'i 100-76 mağlup etti. Dubai Basketbol da ilk maçında Real Madrid'i 78-77, ikinci maçında Barcelona'yı 94-87 yendi. Peki, Fenerbahçe Tarfin - Dubai Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın tarihi, başlama saati ve canlı yayın bilgileri...
EuroLeague'de yeni sezonun üçüncü haftasında Fenerbahçe Tarfin ile Dubai Basketbol karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertli ekip, Avrupa Ligi'ndeki ilk iki maçında aldığı galibiyetlerin ardından serisini sürdürmek isterken, lige dikkat çeken bir başlangıç yapan Dubai Basketbol ise İstanbul deplasmanına çıkacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maçın başlama saati ve canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Fenerbahçe Tarfin - Dubai Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Fenerbahçe Tarfin - Dubai Basketbol karşılaşmasına dair merak edilen tüm detaylar haberimizde…
FENERBAHÇE TARFİN - DUBAİ BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe Tarfin - Dubai Basketbol maçı, 2 Ekim Cuma günü (bugün) oynanacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’ndaki mücadele, saat 20.45’te başlayacak.
FENERBAHÇE TARFİN - DUBAİ BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Tarfin - Dubai Basketbol maçı, S Sport’tan canlı yayınlanacak.
Mücadeleyi Emilio Perez (İspanya), Robert Lottermoser (Almanya), Jordi Aliaga (İspanya) hakem üçlüsü yönetecek.
FENERBAHÇE TARFİN’DE SON DURUM
Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague’de oynadığı ilk iki maçtan da galibiyetle ayrıldı.
Sezonun ilk maçında Virtus Bologna'yı 78-68 yenen sarı-lacivertli ekip, sonraki karşılaşmada da Bayern Münih'i 100-76 mağlup etti.
DUBAİ BASKETBOL’DA SON DURUM
Dubai Basketbol ise ilk haftada Real Madrid'i 78-77 yendikten sonra ikinci maçında Barcelona karşısında 94-87'lik galibiyetle sahadan ayrıldı.
FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ'NDE DUBAİ BASKETBOL'A KARŞI GALİBİYETİ YOK
Fenerbahçe Tarfin, Avrupa Ligi'nde Dubai Basketbol'a karşı galibiyet elde edemedi.
Geçen sezon Avrupa Ligi'nde yer almaya başlayan Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisiyle iki kez karşılaşan sarı-lacivertliler, iç sahadaki maçı 93-69, deplasmanda oynadığı müsabakayı ise 92-81 kaybetti.
Öte yandan Fenerbahçe Tarfin, sezon öncesi oynanan Avrupa Ligi Süper Kupa'nın üçüncülük maçında Dubai Basketbol'u 85-77 yendi.