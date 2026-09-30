Feribotla yola çıkacaklar dikkat! Bugün feribot seferleri iptal mi? 30 Eylül 2026 İDO, BUDO bugün çalışıyor mu, hangi seferler iptal?
Feribot seferleri iptal mi oldu sorusu, 30 Eylül Çarşamba günü deniz ulaşımını kullanacak vatandaşların gündeminde. İDO, BUDO ve GESTAŞ'ın güncel sefer durumu merak edilirken, bazı hatlarda iptal kararı alındı. İşte, 30 Eylül iptal olan feribot seferleri…
30 Eylül 2026 Çarşamba günü feribot seferlerinin durumu, deniz yoluyla ulaşım sağlayacak vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Marmara ve Ege'de etkili olan hava koşulları nedeniyle bazı seferlerde değişiklik yaşanırken, İDO, BUDO ve GESTAŞ'ın güncel duyuruları takip ediliyor. Feribot seferleri iptal mi, bugün feribotlar çalışıyor mu sorularının yanıtı belli oldu. Peki, Feribot seferleri bugün iptal mi? İşte, 30 Eylül 2026 İDO, BUDO ve GESTAŞ iptal seferleri…
BUGÜN İDO FERİBOT SEFERLERİ İPTAL Mİ?
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), 30 Eylül 2026 tarihli bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 07.45 seferi iptal edilirken, bazı seferler ise tarife değişikliği nedeniyle programdan çıkarıldı.
30 Eylül için iptal edilen İDO seferleri şöyle:
Bandırma-Yenikapı-Kadıköy: 07.45
Kadıköy-Yenikapı-Bandırma: 11.30
Bandırma-Yenikapı-Kadıköy: 15.30
Girne-Taşucu: 11.00
Taşucu-Girne: 15.30
BUDO FERİBOT SEFERLERİ İPTAL Mİ OLDU?
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) resmi internet sitesinde 30 Eylül Çarşamba günü için henüz bir sefer iptali duyurusu yapılmadı. BUDO seferlerini kullanacak yolcuların güncel durumu resmi sefer sorgulama ekranından kontrol etmesi gerekiyor.
KABATEPE-GÖKÇEADA FERİBOT SEFERLERİ BUGÜN YAPILACAK MI?
GESTAŞ'ın açıklamasına göre olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattındaki planlı seferlerin büyük bölümü iptal edildi. Hatta yalnızca belirlenen saatlerde sefer yapılacak.
Buna göre Kabatepe'den 12.00 ve 16.00, Gökçeada'dan ise 10.00 ve 14.00 seferleri gerçekleştirilecek. Tarifede yer alan diğer seferler ise hava şartları nedeniyle iptal edildi.
İPTAL FERİBOT SEFERLERİ NEREDEN SORGULANIR?
İDO ve BUDO'nun resmi internet sitelerinde güncel iptal ve sefer değişiklikleri duyuruluyor. Deniz ulaşımını kullanacak yolcuların yola çıkmadan önce ilgili kurumların sefer sorgulama ekranlarını kontrol etmesi önem taşıyor.