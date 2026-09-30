Feribotla yola çıkacaklar dikkat! Bugün feribot seferleri iptal mi? 30 Eylül 2026 İDO, BUDO bugün çalışıyor mu, hangi seferler iptal?

30 Eylül 2026 Çarşamba günü feribot seferlerinin durumu, deniz yoluyla ulaşım sağlayacak vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Marmara ve Ege'de etkili olan hava koşulları nedeniyle bazı seferlerde değişiklik yaşanırken, İDO, BUDO ve GESTAŞ'ın güncel duyuruları takip ediliyor. Feribot seferleri iptal mi, bugün feribotlar çalışıyor mu sorularının yanıtı belli oldu. Peki, Feribot seferleri bugün iptal mi? İşte, 30 Eylül 2026 İDO, BUDO ve GESTAŞ iptal seferleri…