Frank çizgisi nedir? Kalp hastalığıyla ilgili olabilir! İşte Frank çizgisi ile ilgili merak edilenler

KALP HASTALIKLARIYLA İLİŞKİSİ VE ÖNEMİ

Kardiyovasküler Bağlantı: Çeşitli klinik araştırmalar, bu fiziksel işaret ile koroner arter ve damar sertliği (ateroskleroz) riskleri arasında istatistiksel bir korelasyon olabileceğini göstermektedir.

Tanısal Değeri: Kulakta bu çizginin varlığı tek başına doğrudan bir kalp hastalığı tanısı koydurmaz. Dokudaki bu değişim yer çekimi, yaşlanma süreci, uyku pozisyonu veya genetik kulak yapısı gibi tamamen masum nedenlerden de kaynaklanabilir.