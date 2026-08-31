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        Haberler Bilgi Frank çizgisi nedir? Kalp hastalığıyla ilgili olabilir! İşte Frank çizgisi ile ilgili merak edilenler

        Frank çizgisi nedir? Kalp hastalığıyla ilgili olabilir! İşte Frank çizgisi ile ilgili merak edilenler

        Yüz ve vücut hatlarımızdaki değişimler bazen hastalıkların da işareti olabilir. Bunlardan biri de kulaklarda oluşan ve "Frank çizgisi" olarak adlandırılan belirti. Bu çizgi yer yer uzmanlar tarafından kalp hastalıklarının işareti olarak değerlendirilebiliyor. Peki, Frank çizgisi nedir? İşte Frank çizgisi ile ilgili merak edilenler

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Ağustos 2026 - 11:26 Güncelleme:
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        Frank çizgisi nedir? Kulakta görülen ve kalp damar rahatsızlığı ile ilgili hastalıkların belirtisi olabileceği için doktorlar tarafından dikkat edilen Frank iziyle ilgili ayrıntılar merak edilip araştırılıyor. Peki, Frank izi nedir? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte Frank çizgisi ile ilgili sorgulanan ayrıntılar...

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        FRANK İZİ NEDİR?

        Kulak memesinde diagonal (çapraz) bir hizada oluşan belirgin kıvrım veya derin çizgi, tıp literatüründe Frank belirtisi (diagonal earlobe crease) olarak tanımlanır.

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        KALP HASTALIKLARIYLA İLİŞKİSİ VE ÖNEMİ

        Kardiyovasküler Bağlantı: Çeşitli klinik araştırmalar, bu fiziksel işaret ile koroner arter ve damar sertliği (ateroskleroz) riskleri arasında istatistiksel bir korelasyon olabileceğini göstermektedir.

        Tanısal Değeri: Kulakta bu çizginin varlığı tek başına doğrudan bir kalp hastalığı tanısı koydurmaz. Dokudaki bu değişim yer çekimi, yaşlanma süreci, uyku pozisyonu veya genetik kulak yapısı gibi tamamen masum nedenlerden de kaynaklanabilir.

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        NE ZAMAN DİKKATE ALINMALI?

        Kulak memenizde bu kıvrımı fark ettiyseniz ve eşzamanlı olarak aşağıdaki risk faktörlerinden bir veya birkaçına sahipseniz, önleyici bir kardiyovasküler kontrol yaptırmanız faydalı olur:

        Tütün ürünü kullanımı

        Yüksek kan basıncı (hipertansiyon)

        Yüksek kolesterol değerleri

        Diyabet (şeker hastalığı)

        Aile öyküsünde erken yaşta görülen kalp-damar rahatsızlıkları

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        #Frank Çizgisi
        #kulak
        #nedir
        #kalp damar
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