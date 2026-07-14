Fransa - İspanya maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı, hangi takım finale çıktı?
2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı Fransa - İspanya maçı ile başladı. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Fransa ile İspanya, finale yükselen ilk takım olabilmek için kozlarını paylaştı. Dallas'ta oynanan mücadelenin ardından Fransa - İspanya maçının skoru, golleri ve maç özetine ilişkin aramalar sıklaştı. Peki, Fransa - İspanya maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı, hangi takım finale çıktı? Fransa mı İspanya mı? İşte 2026 Dünya Kupası Fransa - İspanya maçı golleri ve maç özetine ilişkin tüm merak edilenler...
2026 FIFA Dünya Kupası'nda finale giden yolda en kritik eşleşmelerden biri Fransa ile İspanya arasında oynandı. Çeyrek finalde rakiplerini eleyerek son dört takım arasına kalan iki dev ekip, final bileti için sahaya çıktı. Dünya futbolunun yıldız isimlerini karşı karşıya getiren mücadeledenin ardından Fransa - İspanya maçının sonucu ve golleri futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Fransa - İspanya maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı, hangi takım finale çıktı? İşte Fransa - İspanya maçı golleri ve maç özetine ilişkin tüm detaylar...
FRANSA - İSPANYA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
2026 Dünya Kupası yarı final maçında İspanya, son turnuvanın finalisti Fransa'yı 2-0 malup etti.
FRANSA - İSPANYA MAÇI GOLLERİ KİM ATTI?
İspanyollara turu getiren golleri 22. dakikada penaltıdan Oyarzabal ile 58. dakikada Pedro Porro kaydetti.
ADINI FİNALE YAZDIRAN İLK TAKIM OLDU!
2026 Dünya Kupası yarı final maçında İspanya, son turnuvanın finalisti Fransa'yı 2-0 yenerek adını finale yazdırdı.
DÜNYA KUPASI'NDA İLK FİNALİST BELLİ OLDU
İspanya, 19 Temmuz Pazar günü oynanacak final maçında Arjantin-İngiltere eşleşmesinin galibiyle kupa için karşı karşıya gelecek.