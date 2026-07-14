Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Fransa - İspanya maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı, hangi takım finale çıktı?

        Fransa - İspanya maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı, hangi takım finale çıktı?

        2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı Fransa - İspanya maçı ile başladı. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Fransa ile İspanya, finale yükselen ilk takım olabilmek için kozlarını paylaştı. Dallas'ta oynanan mücadelenin ardından Fransa - İspanya maçının skoru, golleri ve maç özetine ilişkin aramalar sıklaştı. Peki, Fransa - İspanya maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı, hangi takım finale çıktı? Fransa mı İspanya mı? İşte 2026 Dünya Kupası Fransa - İspanya maçı golleri ve maç özetine ilişkin tüm merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 20:41 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        2026 FIFA Dünya Kupası'nda finale giden yolda en kritik eşleşmelerden biri Fransa ile İspanya arasında oynandı. Çeyrek finalde rakiplerini eleyerek son dört takım arasına kalan iki dev ekip, final bileti için sahaya çıktı. Dünya futbolunun yıldız isimlerini karşı karşıya getiren mücadeledenin ardından Fransa - İspanya maçının sonucu ve golleri futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Fransa - İspanya maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı, hangi takım finale çıktı? İşte Fransa - İspanya maçı golleri ve maç özetine ilişkin tüm detaylar...

        2

        FRANSA - İSPANYA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

        2026 Dünya Kupası yarı final maçında İspanya, son turnuvanın finalisti Fransa'yı 2-0 malup etti.

        3

        FRANSA - İSPANYA MAÇI GOLLERİ KİM ATTI?

        İspanyollara turu getiren golleri 22. dakikada penaltıdan Oyarzabal ile 58. dakikada Pedro Porro kaydetti.

        4

        ADINI FİNALE YAZDIRAN İLK TAKIM OLDU!

        2026 Dünya Kupası yarı final maçında İspanya, son turnuvanın finalisti Fransa'yı 2-0 yenerek adını finale yazdırdı.

        5

        DÜNYA KUPASI'NDA İLK FİNALİST BELLİ OLDU

        İspanya, 19 Temmuz Pazar günü oynanacak final maçında Arjantin-İngiltere eşleşmesinin galibiyle kupa için karşı karşıya gelecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        AHBAP soruşturmasında 17 yeni gözaltı kararı

        AHBAP soruşturmasında 17 kişi hakkında daha gözaltı kararı alındı

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        UNUTULMAZ
        UNUTULMAZ
        İlk finalist İspanya!
        İlk finalist İspanya!
        Şoförünün ifadesi ortaya çıktı
        Şoförünün ifadesi ortaya çıktı
        Fenerbahçe Greenwood'u açıkladı!
        Fenerbahçe Greenwood'u açıkladı!
        En düşük emekli aylığı maddesi komisyondan geçti
        En düşük emekli aylığı maddesi komisyondan geçti
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        Pezeşkiyan'dan devlet televizyonuna eleştiri
        Pezeşkiyan'dan devlet televizyonuna eleştiri
        Hemşire kılığına girip bebeği kaçırmaya çalıştı
        Hemşire kılığına girip bebeği kaçırmaya çalıştı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı
        AHBAP soruşturmasında 2'nci dalga
        AHBAP soruşturmasında 2'nci dalga
        Trossard Beşiktaş için İstanbul'da!
        Trossard Beşiktaş için İstanbul'da!
        Sanayiciye 250 milyar liralık yeni kredi paketi
        Sanayiciye 250 milyar liralık yeni kredi paketi
        Özel'den çağrı heyeti başvurusu
        Özel'den çağrı heyeti başvurusu
        AK Parti'den 18 maddelik çocuk paketi: İşte teklifin tüm detayları
        AK Parti'den 18 maddelik çocuk paketi: İşte teklifin tüm detayları
        Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı evlendi
        Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı evlendi
        Serveti ortaya çıktı
        Serveti ortaya çıktı
        Okan Buruk'tan transfer sözleri!
        Okan Buruk'tan transfer sözleri!
        "Vurgun" şakası yeniden gündemde
        "Vurgun" şakası yeniden gündemde
        "128 milyon Euro borcu 53'e düşürdük!"
        "128 milyon Euro borcu 53'e düşürdük!"
        Yeni trend: Gizli seyahat
        Yeni trend: Gizli seyahat