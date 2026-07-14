2026 FIFA Dünya Kupası'nda finale giden yolda en kritik eşleşmelerden biri Fransa ile İspanya arasında oynandı. Çeyrek finalde rakiplerini eleyerek son dört takım arasına kalan iki dev ekip, final bileti için sahaya çıktı. Dünya futbolunun yıldız isimlerini karşı karşıya getiren mücadeledenin ardından Fransa - İspanya maçının sonucu ve golleri futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Fransa - İspanya maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı, hangi takım finale çıktı? İşte Fransa - İspanya maçı golleri ve maç özetine ilişkin tüm detaylar...