Galatasaray Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, biletler satışa çıktı mı?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan, Galatasaray ile Stuttgart arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, lig aşamasının dördüncü haftasında Almanya temsilcisi Stuttgart'ı sahasında konuk edecek. Avrupa arenasında yoluna devam eden Galatasaray, taraftarının desteğiyle sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Futbolseverler ise karşılaşma öncesinde Galatasaray Stuttgart maçının tarihi, başlama saati ve canlı yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Galatasaray-Stuttgart maçının tarihi ve saati...
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunun lig aşamasında Stuttgart ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı tribünden izlemek isteyen sarı-kırmızılı taraftarlar, Galatasaray Stuttgart maçı bilet fiyatlarını araştırıyor. Peki, Galatasaray Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Şampiyonlar Ligi GS maçı biletleri satışa çıktı mı? İşte Galatasaray - Stuttgart maçının oynanacağı tarih...
GALATASARAY STUTTGART MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray ile Stuttgart arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması, 3 Kasım 2026 Salı günü oynanacak. Lig aşamasının dördüncü haftasında yapılacak mücadeleye İstanbul'daki RAMS Park ev sahipliği yapacak.
GALATASARAY STUTTGART MAÇI SAAT KAÇTA?
Galatasaray-Stuttgart maçı Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki önemli mücadele, salı akşamı futbolseverlerin gündeminde olacak
GALATASARAY STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray-Stuttgart karşılaşmasının TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor. Mücadelenin yayın bilgileri için TRT'nin güncel yayın akışının takip edilmesi gerekiyor.
GALATASARAY STUTTGART MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Galatasaray ile Stuttgart arasındaki mücadele, İstanbul'da bulunan RAMS Park'ta oynanacak. Sarı-kırmızılı ekip, kendi taraftarı önünde sahaya çıkarak Avrupa kupalarında önemli bir galibiyet elde etmeye çalışacak.
GALATASARAY STUTTGART MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Maçın biletleri 30 Ekim 2026 Cuma günü saat 14.00’te GSPlus Premium ve GSPara Kredi ve Banka Kartı sahiplerine, 31 Ekim Cumartesi günü saat 11.00’de GS logolu Passo Taraftar Kartlarına, passo uygulaması ve passo.com.tr adresinden satışa sunulacaktır.
GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI
Galatasaray'ın 2026-2027 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki kalan maç programı şöyle:
3 Kasım 2026: Galatasaray-Stuttgart
24 Kasım 2026: Galatasaray-Aston Villa
8 Aralık 2026: AEK-Galatasaray
19 Ocak 2027: Galatasaray-Feyenoord
27 Ocak 2027: Paris Saint-Germain-Galatasaray