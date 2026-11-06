Gaziantep FK – Kasımpaşa maçı canlı izle: Gaziantep FK – Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi maçın başlama saati, yayın kanalı ve takımların ligdeki durumu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda yapılacak olan karşılaşma için Gaziantep FK – Kasımpaşa maçı canlı izle ekranı araştırılıyor. Peki Gaziantep FK – Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Gaziantep FK – Kasımpaşa maçı canlı yayın bilgisi ve tüm detaylar
Gaziantep FK – Kasımpaşa maçı canlı yayında futbol severlerle buluşacak. Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı. Gaziantep FK taraftarı önünde galibiyet ararken Kasımpaşa deplasmandan puanla ayrılmayı hedefleyecek. Peki Gaziantep FK – Kasımpaşa maçı canlı nasıl izlenir? Gaziantep FK – Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
GAZİANTEP FK-KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?
Gaziantep FK ile Kasımpaşa arasında oynanacak Süper Lig karşılaşması, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
GAZİANTEP FK-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Gaziantep FK-Kasımpaşa karşılaşması, 6 Kasım 2026 Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.
Mücadeleye Gaziantep Büyükşehir Stadyumu ev sahipliği yapacak.
MUHTEMEL 11'LER
Gaziantep FK: Ataberk, Perez, Abena, Sylla, Kerim, Bacuna, Sorescu, Victor, Maxim, Kozlowski, Stewart.
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Adem, Ilie, Jessen, Elson, Kerem, Rak Sakyi, Hajradinovic, Ali Yavuz, Benedyczak.