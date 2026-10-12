GELİNİM MUTFAKTA'DA HAFTANIN İLK PUANLARI: Bugün Gelinim Mutfakta kim kazandı, birinci oldu? 12 Ekim 2026 Gelinim Mutfakta puan durumu
Kanal D'nin ilgiyle takip edilen yarışma programı Gelinim Mutfakta, 12 Ekim 2026 Pazartesi günü yeni haftanın ilk mücadelesiyle izleyici karşısına çıktı. Cemile, Tuğba, Yeşim ve Beyza, haftaya avantajlı bir başlangıç yapmak ve günün en yüksek puanını toplamak için mutfakta kıyasıya yarıştı. Kayınvalidelerin hazırlanan yemekleri değerlendirerek puanlarını vermesinin ardından gözler günün sıralamasına çevrildi. Yarışmayı takip edenler, hangi gelinin rakiplerini geride bıraktığını ve çeyrek altını kazandığını merak ediyor. Peki, 12 Ekim Pazartesi Gelinim Mutfakta'da kim birinci oldu, çeyrek altını hangi gelin aldı? İşte 12 Ekim 2026 Gelinim Mutfakta puan durumu, günün birincisi ve yarışmada yaşanan gelişmeler...
Gelinim Mutfakta'da 12 Ekim 2026 Pazartesi günü yeni haftanın ilk puan mücadelesi ekranlara geldi. Cemile, Tuğba, Yeşim ve Beyza, kayınvalidelerin beğenisini kazanmak ve haftaya birincilikle başlamak için tezgah başına geçti. Günün yemeğinin tadım ve puanlama aşaması da merakla takip edildi. Değerlendirmelerin tamamlanmasıyla birlikte yarışmacıların aldığı puanlar ve günün sıralaması izleyicilerin gündemine yerleşti. Peki, Gelinim Mutfakta'da bugün çeyrek altını kim kazandı? 12 Ekim 2026 Pazartesi günü hangi gelin en yüksek puanı aldı, kim sonuncu oldu? İşte Gelinim Mutfakta'nın yeni haftasına ilişkin puan tablosu ve günün birincisine dair merak edilenler...
GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta’da bugün en yüksek puanı alan ve çeyrek altını kazanan gelin Beyza oldu.
GELİNİM MUTFAKTA 12 EKİM 2026 PUAN DURUMU
Beyza: 15 puan
Tuğba: 14 puan
Cemile: 14 puan
Yeşim: 6 puan