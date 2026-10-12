GELİNİM MUTFAKTA'DA HAFTANIN İLK PUANLARI: Bugün Gelinim Mutfakta kim kazandı, birinci oldu? 12 Ekim 2026 Gelinim Mutfakta puan durumu

Gelinim Mutfakta'da 12 Ekim 2026 Pazartesi günü yeni haftanın ilk puan mücadelesi ekranlara geldi. Cemile, Tuğba, Yeşim ve Beyza, kayınvalidelerin beğenisini kazanmak ve haftaya birincilikle başlamak için tezgah başına geçti. Günün yemeğinin tadım ve puanlama aşaması da merakla takip edildi. Değerlendirmelerin tamamlanmasıyla birlikte yarışmacıların aldığı puanlar ve günün sıralaması izleyicilerin gündemine yerleşti. Peki, Gelinim Mutfakta'da bugün çeyrek altını kim kazandı? 12 Ekim 2026 Pazartesi günü hangi gelin en yüksek puanı aldı, kim sonuncu oldu? İşte Gelinim Mutfakta'nın yeni haftasına ilişkin puan tablosu ve günün birincisine dair merak edilenler...