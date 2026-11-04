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        Haberler Bilgi GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU? Gelinim Mutfakta hangi gelin kazandı? 4 Kasım 2026 puan durumu...

        GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU? Gelinim Mutfakta hangi gelin kazandı? 4 Kasım 2026 puan durumu...

        Aslı Hünel'in sunuculuğunu üstlendiği Gelinim Mutfakta'da haftanın finaline doğru ilerlerken rekabet giderek kızışıyor. Cemile, Tuğba, Yeşim ve Öykü, çeyrek altını kazanmak ve haftalık puan tablosunda avantaj elde etmek için mutfakta kıyasıya mücadele etti. Günün belirlenen yemeğini en iyi şekilde hazırlamaya çalışan gelinler, yaptıkları tabakları kayınvalidelerin beğenisine sundu. Final öncesinde verilen her puanın önem kazandığı yarışmada gözler, günün en başarılı ismine çevrildi. Peki, 4 Kasım Çarşamba günü Gelinim Mutfakta'da kim birinci oldu? Çeyrek altını hangi gelin kazandı, yarışmacıların son puanları nasıl şekillendi? İşte merak edilen sonuçlar ve güncel puan tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Kasım 2026 - 21:31 Güncelleme:
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        Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'da haftanın sonuna yaklaşılırken gözler çeyrek altın mücadelesine çevrildi. Aslı Hünel'in sunduğu programda Cemile, Tuğba, Yeşim ve Öykü, hem günlük ödülü kazanmak hem de final öncesinde rakiplerinin önüne geçmek için tezgah başına geçti. Kendilerine verilen tarifi en lezzetli şekilde hazırlamaya çalışan gelinlerin yemekleri, kayınvalideler tarafından puanlandı. Haftalık sıralamayı değiştirebilecek puanların dağıtıldığı bölümün ardından izleyiciler, günün kazananını ve oluşan puan tablosunu araştırmaya başladı. Peki, 4 Kasım 2026 Çarşamba Gelinim Mutfakta'da çeyrek altını kim aldı, hangi gelin günü zirvede tamamladı? İşte yarışmanın son bölümüne ilişkin merak edilenler…

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        GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM KAZANDI?

        Gelinim Mutfakta’da bugün en yüksek puanı alan ve çeyrek altını kazanan gelin Tuğba oldu.

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        GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 4 KASIM 2026

        Tuğba: 18 puan

        Cemile: 16 puan

        Öykü: 16 puan

        Yeşim: 10 puan

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