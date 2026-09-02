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        Haberler Bilgi GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 2 EYLÜL 2026: Bugün Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını hangi gelin kazandı?

        GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 2 EYLÜL 2026: Bugün Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını hangi gelin kazandı?

        Gelinim Mutfakta'da haftanın üçüncü gün heyecanı yaşandı. Kanal D'nin sevilen yarışmasında Cemile, Tuğba, Yeşim ve yeni yarışmacı Beyza, günün yemeğini en başarılı şekilde hazırlayarak kayınvalidelerden en yüksek puanı alabilmek için mutfakta hünerlerini sergiledi. Çeyrek altının sahibi olmak isteyen gelinler, hazırladıkları yemeklerin lezzeti ve sunumuyla rakiplerini geride bırakmaya çalışırken, tadım sürecinin ardından puanlama aşamasına geçildi Kayınvalidelerin verdiği oylarla günün sıralaması netleşirken, izleyiciler 2 Eylül Çarşamba günü en yüksek puanı alan yarışmacının kim olduğunu ve çeyrek altını kimin kazandığını araştırmaya başladı. İşte Gelinim Mutfakta 3. gün puan durumu ve günün kazananı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Eylül 2026 - 16:30 Güncelleme:
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        Gelinim Mutfakta’da haftanın üçüncü gününde rekabet hız kesmeden devam etti. Kanal D ekranlarında yayınlanan yarışmada Cemile, Tuğba, Yeşim ve yeni yarışmacı Beyza, kayınvalidelerden en yüksek puanı alabilmek için hazırladıkları özel tariflerle mutfakta karşı karşıya geldi. Tadımların tamamlanmasının ardından verilen puanlarla günün sıralaması belli olurken, çeyrek altının sahibi de netleşti. İzleyiciler ise 2 Eylül Çarşamba günü Gelinim Mutfakta’da zirveye çıkan yarışmacının kim olduğunu ve puan durumunu araştırmaya başladı. İşte haftanın 3. gün sonuçları…

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        GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

        Gelinim Mutfakta’da bugün en yüksek puanı alan ve çeyrek altını kazanan gelin Beyza oldu.

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        GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 2 EYLÜL 2026

        Beyza: 19 puan

        Tuğba: 18 puan

        Cemile: 9 puan

        Yeşim: 9 puan

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