GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 2 EYLÜL 2026: Bugün Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını hangi gelin kazandı?

Gelinim Mutfakta’da haftanın üçüncü gününde rekabet hız kesmeden devam etti. Kanal D ekranlarında yayınlanan yarışmada Cemile, Tuğba, Yeşim ve yeni yarışmacı Beyza, kayınvalidelerden en yüksek puanı alabilmek için hazırladıkları özel tariflerle mutfakta karşı karşıya geldi. Tadımların tamamlanmasının ardından verilen puanlarla günün sıralaması belli olurken, çeyrek altının sahibi de netleşti. İzleyiciler ise 2 Eylül Çarşamba günü Gelinim Mutfakta’da zirveye çıkan yarışmacının kim olduğunu ve puan durumunu araştırmaya başladı. İşte haftanın 3. gün sonuçları…