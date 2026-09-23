Gökyüzünde dengeler değişiyor! 23 Eylül ekinoksundan en çok bu burçlar etkilenecek: Aşk, para ve kariyer öne çıkıyor

KOÇ BURCU: İLİŞKİLERDE DENGE ARAYIŞI

Koç burçları için ekinoks döneminin odağında ilişkiler ve ortaklıklar bulunuyor. Her şeyi kendi başına çözme isteği yerine karşılıklı fikir alışverişine daha fazla alan açmak gerekebilir.

İş hayatında ortak yürütülen bir proje, özel hayatta ise devam eden bir ilişki daha fazla dikkat isteyebilir. “Ben ne istiyorum?” sorusunun yanında “Karşı taraf ne düşünüyor?” sorusu da önem kazanabilir.

Bu dönemin Koç için temel konusu, kendi isteklerinden vazgeçmek değil, kendi sınırlarını korurken denge kurmayı öğrenmek olabilir.